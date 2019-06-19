Лайма Вайкуле привезет в Одессу фестиваль LAIMA RENDEZVOUS

Звездный музыкальный проект в этом году впервые пройдет за пределами Латвии

Известная певица Лайма Вайкуле, которые выступила недавно в Киеве, с 8 по 10 августа проведет в Одессе международный фестиваль LAIMA RENDEZVOUS ODESSA. Впервые за пять лет существования проекта он расширит свои горизонты и выйдет за рамки Латвии.

На одной сцене вместе с хозяйкой праздника, которая станет еще и режиссером трехдневного марафона выступит более 30 исполнителей из Украины, ближнего и дальнего зарубежья: Тина

Кароль, Ирина Билык, ALEKSEEV, KAZKA, Tomas N'evergreen, Вахтанг Кикабидзе, NK, Арсен Мирзоян, Нани Бригвадзе, "Леприконсы", "Вопли Видоплясова", Diana Brescan, Беz Обмежень и много других. Будут артисты из Латвии и даже секретные гости, имена которых станут известны только в день фестиваля.

"Я обожаю Одессу, воздух, людей, море... Много лет я мечтала сделать тут свой фестиваль, но и подумать не могла, что моя идея реализуется. Я очень волнуюсь и обещаю, что мы привезем в Одессу самое лучшее. Выйдем за грани реальности", – пообещала Лайма.

Билеты на такое масштабное мероприятие стартуют от 290 гривен.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле во время пресс-конференции накануне своего концерта в Одессе сделала неожиданное заявление о Крыме. После этого в России пытаются найти компромат на известную певицу Лайму Вайкуле.

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