Леди Гага, группа BTS, Барак Обама и Зендая выступят на онлайн-выпускном для всех школьников от YouТube

Звезды Голливуда и известные актеры проведут выпускной для старшеклассников со всего мира

Пандемия коронавируса принесла школьникам плохие новости: выпускные балы отменятся из-за карантинных ограничений. Но видеохостинг YouТube решил приободрить старшеклассников и провести выпускной онлайн, чтобы подарить им незабываемый день, после которого они начнут новую главу в жизни.

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Компания объединила известных личностей, певцов и голливудских звезд для альтернативной вечеринки выпускников. Список выступающих оказался впечатляющим: южнокорейская k-pop группа BTS, Алисия Кис, Леди Гага, Келли Роуленд. Напутственную речь произнесет 44-й президент США Барак Обама. Особыми гостями праздника станут бывшая первая леди США Мишель Обама, о которой Netflix выпустил сериал, актриса Зендая, генеральный директор компании Google Сундар Пичаи, пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, которые также выступят 6 июня 2020.

Facebook в свою очередь проводит звездный выпускной вечер, и похоже, что компании сражаются за первенство, сообщает The Verge.

Леди Гага, Зендая, BTS, Барак и Мишель Обама выступят на онлайн выпускном Фото: Instagram.com

На мероприятии Facebook выступит известная ведущая Опра Уинфри, актриса Аквафина, рэпер Lil Nas X, актриса Дженнифер Гарнер, Керри Вашингтон, певица Майли Сайрус и другие знаменитости.

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