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Леди Гага выпустила первый за три года клип Stupid Love

Песня станет одним из синглов шестого студийного альбома певицы LG6

Алина Бонд
Сегодня, 11:40

Популярна американская певица Леди Гага, у которой новый роман, презентовала клип на песню Stupid Love. Последний раз Lady Gaga презентовала клипы три года назад, которые входили в ее крайний альбом Joanne.

Леди Гага
Леди Гага
Фото: Getty Images

Песня наполнена гипнотическим битом и относит нас к ранним хитам артистки, с которыми она покоряла мир, в частности Just Dance, Boys Boys Boys и Poker Face.

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Ожидается, что Stupid Love станет одним из синглов шестого студийного альбома певицы LG6.

Напомним, ранее Леди Гага во время своего шоу в Лас-Вегасе запрыгнула на фаната, а затем вместе с ним рухнула со сцены. Мужчина не ожидал такого поведения от певицы и не удержал равновесия. Судьба поклонника неизвестна, а вот певица уже через несколько минут продолжила выступление.

Также она в нетрезвом состоянии рухнула на асфальт возле припаркованного у обочины авто. Певица не удержала равновесие.

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