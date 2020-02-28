Леди Гага выпустила первый за три года клип Stupid Love
Песня станет одним из синглов шестого студийного альбома певицы LG6
Популярна американская певица Леди Гага, у которой новый роман, презентовала клип на песню Stupid Love. Последний раз Lady Gaga презентовала клипы три года назад, которые входили в ее крайний альбом Joanne.
Песня наполнена гипнотическим битом и относит нас к ранним хитам артистки, с которыми она покоряла мир, в частности Just Dance, Boys Boys Boys и Poker Face.
Ожидается, что Stupid Love станет одним из синглов шестого студийного альбома певицы LG6.
Напомним, ранее Леди Гага во время своего шоу в Лас-Вегасе запрыгнула на фаната, а затем вместе с ним рухнула со сцены. Мужчина не ожидал такого поведения от певицы и не удержал равновесия. Судьба поклонника неизвестна, а вот певица уже через несколько минут продолжила выступление.
Также она в нетрезвом состоянии рухнула на асфальт возле припаркованного у обочины авто. Певица не удержала равновесие.
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