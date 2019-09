Легендарная финская группа The Rasmus едет в Украину

Музыканты выступят в одном из столичных концерт-холлов

Группа The Rasmus Фото: instagram.com/therasmusofficial

В рамках европейского тура, посвященном 15-летию пластинки Dead Letters легендарная финская группа The Rasmus посетит Украину, и выступит в одном из столичных концерт-холлов 26 октября. Стоит отметить, что музыканты несколько лет назад приезжали на фестиваль в Тернополь.

Узнайте также о том, что украинская группа Onuka собирается на американские гастроли:

"Dead Letters – знаковый альбом в истории The Rasmus. На момент релиза альбома наш коллектив существовал уже десять лет и имел огромный успех в Финляндии: платиновые альбомы, аншлаговые концерты. Благодаря уверенности, интереса и страха перед будущим, мы записали более мрачный и меланхоличный альбом , который определил наш новый индивидуальный стиль. Погрузившись в воспоминания о былых временах, мы захотели отпраздновать 15-ю годовщину Dead Letters и сыграть все композиции пластинки для поклонников группы. Пластинка насыщенная яркими сценическими образами, которые хочется воплотить в наших живых выступлениях. Некоторые песни с этого альбома будут впервые сыграны во время юбилейного тура", – отметил лидер группы Лауры ЮЛЕНЕН.

Отметим, что The Rasmus – финская группа с многолетней историей, основанная в 1994 году в Хельсинки (Финляндия). За свою длительную карьеру один из самых знаменитых коллективов Финляндии выпустил девять альбомов, получил огромное количество различных наград как у себя на родине, так и за рубежом. Более 4 миллионов альбомов группы было продано по всему миру.

Но именно пятый студийный альбом Dead Letters и бессмертный хит In the Shadows принесли четырем финским музыкантам мировой успех в 2003 году. В 2019 The Rasmus отправится в европейский юбилейный тур, приуроченный к 15-летию выхода пластинки.

Напомним, латино-американский певец Maluma выступил в Киеве ранее. На разогреве у жгучего красавчика выступила украинская певица NK | Настя Каменских.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.