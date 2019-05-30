Легендарная группа "Машина времени" выпустила новый клип

Музыканты представили свою работу поклонникам

"Машина времени"

Легендарная группа "Машина времени", лидеру которой Андрею Макаревичу недавно исполнилось 65 лет, продолжает радовать поклонников новыми работами. Музыканты выпустили клип на песню "То, что всегда с тобой". Работа получилась очень символичной.

Андрей Макаревич отпраздновал свое 65-летие:

По сюжету ролика, молодой человек утром отправляется тренироваться на стадион на костылях. Несмотря на боль и трудности, он бежит вместе со всеми, но скоро понимает, что ему с ними не по пути.

За происходящим с трибун наблюдают участники группы "Машина времени".

Напомним, ранее группа "Машина времени" презентовала новый клип на песню "Однажды" из альбома "Вы". Снял клип режиссер Михаил Сегал. Съмочной площадкой для ролика послужили окрестности московской станции метро "Сокол".

Также лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о том, каким образом сейчас проводятся ток-шок на тему Украины на российских пропагандистских телеканалах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram