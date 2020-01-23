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Легендарная группа Morcheeba даст в Киеве большой сольный концерт

Группа выпустила девять студийных альбомов, а многие песни стали хитами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:14
Группа Morcheeba
Группа Morcheeba
Фото: пресс-служба

Легендарная группа 90-х Morcheeba едет в Киев, чтобы сыграть свой лучший материал и найти новых почитателей своего творчества. Концерт состоится 14 июля в HC Hall.

Леди Гага отменила концерт из-за проблем со здоровьем:

На сцене Morcheeba вот уже двадцать пять лет. За это время мягкий голос Скай Эдвардс стал одним из самых узнаваемых в современной музыке. Группа выпустила девять студийных альбомов, получила множество золотых и платиновых сертификатов продаж во многих странах.

Группа Morcheeba выпустила немало хитов. Rome Wasn't Built in a Day, Tape Loop, Trigger Hippie, Let Me See и еще с десяток песен, покоривших британский сингловый чарт и которые слушают до сих пор.

Что же выделило Morcheeba среди других подобных коллективов девяностых, вроде Portishead или Massive Attack? Ответ прост – они делали и продолжают делать самый теплый вариант трип-хопа, который можно представить. Немного грустный, немного меланхоличный, но в целом – светлый и жизнеутверждающий.

Их последний, девятый альбом Blaze Away, который вышел в 2018-м году – тому подтверждение. Его радостно приняли слушатели по всей Европе, а особенно – во Швейцарии и Франции. Более того, их французский тур на этот март уже почти распродан, как и большинство остальных дат на 2020-й.

Несмотря на тренды, музыку Morcheeba помнят и любят. И хотят слышать живьем на сцене как можно чаще.

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Украинские меломаны – одни из самых страстных поклонников Эдвардс и Годфри, так что можно не сомневаться – зал будет забит до отказа. Поэтому советуем не затягивать с билетами.

Напомним, 13 июня в рамках масштабного мирового турне HERE TO LOVE один из величайших рок-музыкантов современности, продюсер и мультиинструменталист, обладатель четырех премий Grammy Lenny Kravitz даст шоу в Киеве.

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концерт группа Morcheeba
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