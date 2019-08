Легендарные металисты Slipknot выпустили первый за пять лет альбом

Сборник получил название We Are Not Your Kind

Slipknot Фото: instagram.com/slipknot

Легендарная группа Slipknot, вокалист которой выбил телефон из рук фаната, выпустила первый за пять лет альбом. Сборник получил название We Are Not Your Kind и является шестым студийным альбомом коллектива.

Смотрите видео об интересном клипе, в котором снялась Тина Кунаки:

Альбом вышел на лейбле Roadrunner Records и спродюсирован Грегом Фидельманом. Отметим, что первый сингл альбома и клип на песню Unsainted были опубликованы еще 16 мая 2019 года. В ролике также показали новые образы и маски музыкантов.

Читайте также: Мадонна представила скандальный альбом Madame X

Уже 22 июня было выпущено видео на песню Solway Firth, а 5 августа – Birth Of The Cruel. Новый ролик дает возможность взглянуть на маски каждого участника коллектива. Особенность ролика в том, что представлено вертикальное видео.

Трек-лист альбома We Are Not Your Kind выглядит так:

Insert Coin

Unsainted

Birth of the Cruel

Death Because of Death

Nero Forte

Critical Darling

A Liar's Funeral

Red Flag

What's Next

Spiders

Orphan

My Pain

Not Long for This World

Solway Firth

Напомним, американская певица Бейонсе выпустила альбом The Lion King: The Gift, приуроченный к выходу нового фильма "Король Лев".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram