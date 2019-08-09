Легендарные металисты Slipknot выпустили первый за пять лет альбом
Сборник получил название We Are Not Your Kind
Легендарная группа Slipknot, вокалист которой выбил телефон из рук фаната, выпустила первый за пять лет альбом. Сборник получил название We Are Not Your Kind и является шестым студийным альбомом коллектива.
Смотрите видео об интересном клипе, в котором снялась Тина Кунаки:
Альбом вышел на лейбле Roadrunner Records и спродюсирован Грегом Фидельманом. Отметим, что первый сингл альбома и клип на песню Unsainted были опубликованы еще 16 мая 2019 года. В ролике также показали новые образы и маски музыкантов.
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Уже 22 июня было выпущено видео на песню Solway Firth, а 5 августа – Birth Of The Cruel. Новый ролик дает возможность взглянуть на маски каждого участника коллектива. Особенность ролика в том, что представлено вертикальное видео.
Трек-лист альбома We Are Not Your Kind выглядит так:
- Insert Coin
- Unsainted
- Birth of the Cruel
- Death Because of Death
- Nero Forte
- Critical Darling
- A Liar's Funeral
- Red Flag
- What's Next
- Spiders
- Orphan
- My Pain
- Not Long for This World
- Solway Firth
Напомним, американская певица Бейонсе выпустила альбом The Lion King: The Gift, приуроченный к выходу нового фильма "Король Лев".
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