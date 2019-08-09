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Легендарные металисты Slipknot выпустили первый за пять лет альбом

Сборник получил название We Are Not Your Kind

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:26
Slipknot
Slipknot
Фото: instagram.com/slipknot

Легендарная группа Slipknot, вокалист которой выбил телефон из рук фаната, выпустила первый за пять лет альбом. Сборник получил название We Are Not Your Kind и является шестым студийным альбомом коллектива.

Смотрите видео об интересном клипе, в котором снялась Тина Кунаки:

Альбом вышел на лейбле Roadrunner Records и спродюсирован Грегом Фидельманом. Отметим, что первый сингл альбома и клип на песню Unsainted были опубликованы еще 16 мая 2019 года. В ролике также показали новые образы и маски музыкантов.

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Уже 22 июня было выпущено видео на песню Solway Firth, а 5 августа – Birth Of The Cruel. Новый ролик дает возможность взглянуть на маски каждого участника коллектива. Особенность ролика в том, что представлено вертикальное видео.

Трек-лист альбома We Are Not Your Kind выглядит так:

  • Insert Coin
  • Unsainted
  • Birth of the Cruel
  • Death Because of Death
  • Nero Forte
  • Critical Darling
  • A Liar's Funeral
  • Red Flag
  • What's Next
  • Spiders
  • Orphan
  • My Pain
  • Not Long for This World
  • Solway Firth

Напомним, американская певица Бейонсе выпустила альбом The Lion King: The Gift, приуроченный к выходу нового фильма "Король Лев". 

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