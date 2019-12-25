Легендарный диджей Тодд Терье впервые выступит в Киеве

Место выступления пока держат в секрете

Тодд Терье Фото: YouTube

Легендарный норвежский диджей, продюсер, автор лучшего альбома этого десятилетия Тодд Терье приезжает в Киев. Мероприятие состоится в День Святого Валентина, 14 февраля, а вот место проведения пока держат в секрете.

Узнайте также, как прошел концерт Оли Поляковой:

Терье Олсен, настоящее имя музыканта, родился в норвежском городишке Мьёндален, который о танцевальной музыке не слышал даже в ее золотые годы. Он взял псевдоним в честь Тодда Терри – продюсера, который прославился скрещением хип-хопа и хаус-музыки.

Он закончил музыкальную школу по классу клавишных, а его отец слушал в машине Криса Ри и Хэнк Уильямса. Как же Олсен стал делать танцевальную музыку? Все изменил 1999-й год и трек Бьорна Торске Sexy Disco. Путь Тодда Терье был предопределен.

За всю свою карьеру, которая длится без малого 20 лет, Терье выпустил всего один альбом. It's Album Time вышел в 2014-м году, стал альбомом года по мнению Pitchfork, Spin, Resident Advisor, NME, Q, а на одном из треков спела легенда рок-музыки – Брайан Ферри.

Музыка, которую создает Олсен, привлекает всех – от любителей транса до рок-музыки. Он не прячет летнюю беззаботность и легкую безумность ночных кутежей под кучей электронных эффектов, а выставляет их напоказ, абсолютно не стесняясь выглядеть чудаковатым.

Напомним, 13 июня в рамках масштабного мирового турне HERE TO LOVE один из величайших рок-музыкантов современности, продюсер и мультиинструменталист, обладатель четырех премий Grammy Lenny Kravitz даст шоу в Киеве.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.