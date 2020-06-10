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Легендарный фильм "Унесенные ветром" удалили с платформы HBO Max из-за расизма

Сегодня, 15:09

Популярная платформа HBO Max временно удалила культовый фильм

Стриминговый сервис HBO Max удалил легендарный фильм "Унесенные ветром" из своего потокового сервиса после призыва сценариста драмы "12 лет рабства" Джона Ридли.

На фоне продолжающихся протестов Black Lives Matter после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, многие потоковые сервисы пересмотрели свой контент. Например, Netflix оказался в центре внимания после того, как фильм "Прислуга" стал самым популярным фильмом на платформе. Активисты и кинокритики сказали, что есть и намного лучшие фильмы, которые отражают тему афроамериканцев. Теперь, во время масштабных протестов и бунтов, Голливуд тщательно переосмысливает влияние своих фильмов и телепередач.

HBO Max удалил фильм "Унесенные ветром"
HBO Max удалил фильм "Унесенные ветром"
Фото: Imdb.com

На днях сценарист Джон Ридли обратил внимание общества на "Унесенные ветром". В статье для Los Angeles Times он призвал временно удалить фильм из HBO Max. Долгое время "Унесенные ветром" считалась спорной картиной из-за того, что отображала позитивное отношение к рабству. Вероятно, обращение сценариста повлияло на решение сервиса, и HBO Max удалили картину. Об этом сообщает Screenrant.

"...игнорируя ужасы рабства фильм увековечивает некоторые из самых болезненных стереотипов цветных людей", – написал Джон Ридли.

Четырехчасовой фильм "Унесенные ветром" снят в 1939 году и является экранизацией известного романа Маргарет Митчелл. Кинолента рассказывает трогательную историю любви южных аристократов Скарлетт О'Хара и Ретта Батлера. Актриса Хэтти Макдэниел, которая сыграла в фильме, стала первой афроамериканкой, которая получила премию "Оскар" за лучшую роль второго плана. Однако на церемонии вручения Хэтти пришлось сидеть отдельно от своих коллег из-за расового разделения.

Кадр из фильма "Унесенные ветром"
Кадр из фильма "Унесенные ветром"
Фото: Imdb.com

По словам представителя HBO, "Унесенные ветром" – это продукт своего времени и изображает этнические и расовые предрассудки, которые, к сожалению, имели место в американском обществе.

Как сообщает Hollywood Reporter, HBO все же пообещали вернуть картину в прежнем виде, но с "обсуждением исторического контекста и осуждением тех самых изображений" чернокожих и рабства. Ведь если из фильма просто удалить сцены, это бы означало, что расовая дискриминация не является частью истории США.

Напомним, что из-за массовых протестов в Лос-Анджелесе пострадал кинотеатр Квентина Тарантино.

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