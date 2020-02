Легендарный Стинг даст концерт в Киеве

Певец исполнит свои хиты

Британский музыкант Стинг, который недавно отменил концерты из-за состояния здоровья, выступит в Киеве. Певец отыграет концертную программу My Songs во Дворце Спорта 6 октября.

My Songs – это шикарное и динамичное шоу, в которое вошли хорошо знакомые песни Стинга, написанные им за 17-летнюю карьеру: как за время участия в группе The Police, так и во время сольной карьеры.

Так, в октябре со сцены прозвучат такие хиты Стинга: Fields of Gold, Shape of my Heart, Roxanne и Demolition Man. Поклонники также услышат Englishman In New York, Every Breath You Take, Message In A Bottle и много других.

Сопровождать выступление артиста будет непревзойденный рок-ансамбль.

Напомним, Стинг уже приезжал в Украину в 2018 году.

