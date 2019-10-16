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Lenny Kravitz едет в Киев: дата концерта

Это будет первое за 12 лет его выступление в Украине

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:02
Певец Lenny Kravitz
Певец Lenny Kravitz
Фото: пресс-служба

13 июня в рамках масштабного мирового турне "HERE TO LOVE" один из величайших рок-музыкантов современности, продюсер и мультиинструменталист, обладатель четырех премий Grammy Lenny Kravitz даст шоу в Киеве. Это будет первое за 12 лет его выступление в Украине.

Lenny Kravitz привезет в Киев свой 11-й лонгплей "Raise Vibration" – пластинку 2018 года, в которой он вновь объединил рок-н-ролл, фанк, блюз и соул, и поднял этот микс на недосягаемую высоту. Альбом "Raise Vibration" – это новые идеи Lenny Kravitz и три десятилетия его опыта, это мощное творческое возрождение, смелая, яркая работа, которая полностью отражает дух и масштаб музыканта.

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Напомним, что 10 студийных альбомов Lenny Kravitz разошлись по миру 40-миллионным тиражом, он писал песни для Мадонны и Aerosmith, появился на сольном альбоме Мика Джаггера и играл с Дэвидом Боуи. Он снимался в блокбастерах, а его креативное агентство Kravitz Design разрабатывало идеи для Rolex, Leica and Dom Perignon.

Но главное – Lenny Kravitz продолжает записывать хиты и гастролировать по миру, и в июне 2020 году в киевском Дворце Спорта икону рок-н-ролла можно увидеть и услышать вживую.

Напомним, ранее мы писали, что революционный разножанровый квартет Apocalyptica выпускает новый альбом.

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концерт Ленни Кравиц
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