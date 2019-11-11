Леонардо Ди Каприо – 45: ТОП-10 ролей знаменитого голливудского актера

Сегодня.Lifestyle предлагает подборку ярких фильмов с участием Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который откровенно признался, за какую роль ему стыдно, 11 ноября празднует свой день рождения. Актеру исполняется 45 лет.

Узнайте также, как Леонардо Ди Каприо борется за сохранение окружающей среды:

Многие запомнили его в роли парня Джека в фильме "Титаник", однако его фильмография очень велика. Предлагаем вспомнить знаковые роли в жизни Леонардо Ди Каприо.

"Что гложет Гилберта Грэйпа", 1993

Одна из первых серьезных ролей Ди Каприо, за которую он номинировался на премию "Оскар" как актер второго плана. В этом фильме он сыграл Арни, умственно отсталого брата Гилберта. Картина имела успех у критиков. По сюжету, в американском захолустье живут Гилберт (Джонни Депп) вместе со своими сестрами и братом (Ди Каприо), а также растолстевшей матерью. Перспектив на хорошую жизнь у него нет, но он мечтает о будущем. Однажды возле дома остановился трейлер и Гилберт влюбился в девушку.

"Титаник", 1997

Сначала Лео отказывался от роли в фильме Джеймса Камерона, но после ни разу не пожалел, что согласился. Впрочем, за роль в "Титатнике", его не номинировали на "Оскар", что вызвало бурную реакцию поклонников Лео и критиков. По сюжету, охотник за окровищами вместе со своей командой находят затонувший Титаник, но то, что они хотели обнаружить – голубой бриллиант, так и не получилось. Вместо этого, их нашла бывшая владелица этого алмаза, а также выжившая пассажирка корабля – Роуз Бьюкейтер, которая рассказала о той трагедии.

"Авиатор", 2004

Леонардо Ди Каприо сыграл главную роль – сына изобретателя, промышленника Говарда Хьюза, за которую номинировался на "Оскар". Главный герой с молодых лет получает возможность заниматься дорогостоящими техническими разработками и посвящает себя авиации. Помимо этого, Хьюз снимает в Голливуде фильм о боях истребителей времен Первой мировой, по тем временам (конец 1920-х) очень дорогой. Хьюз с трудом получает финансирование, однако прокат фильма оказывается успешным и Хьюз может продолжать свой бизнес, строительство и испытания самолетов нового поколения.

"Кровавый алмаз", 2006

Фильм рассказывает о молодом контрабандисте Дэнни Арчере, промышляющем поиском и сбытом алмазов во времена гражданской войны в Сьерра-Леоне в 1999 году. Фильм получил в целом одобрительные отзывы, а Лео – номинацию на "Оскар".

"Остров проклятых", 2010

Лео сыграл маршала США Тедди Дэниелса, который направляется в Эшклиффскую лечебницу для душевнобольных преступников на остров Шаттер, чтобы расследовать дело об исчезновении одного из пациентов. Сюжет настолько запутан, что сложно даже определить где же истина сразу.

"Начало", 2010

В фильме Лео сыграл Доминика Кобба, извлекателя, человек, специализирующийся на охране подсознания, но способный красть идеи для своих целей. Фильм о том, как в сновидениях чужого человека, которые искусственно создаются для него, можно внушить все, что угодно. Но как отличить реальность от сна, когда грань очень тонка.

"Джанго освобожденный", 2012

Лео соглашается и впервые играет злодея, обаятельного и одновременно циничного и жестокого рабовладельца Кэлвина Кэнди. Действие фильма начинается в 1858 году, за три года до начала Гражданской войны. Двое братьев-работорговцев гонят купленных ими на аукционе в Техасе пятерых чернокожих рабов-мужчин на Дальний Юг. Среди рабов находится Джанго (Джейми Фокс), который в наказание за побег был высечен кнутом и продан предыдущим хозяином на аукционе отдельно от его жены Брунхильды (Керри Вашингтон).

"Великий Гэтсби", 2013

В экранизации одноименного романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда Ди Каприо сыграл самого Джея Гэтсби. По сюжету, историю о великом, но все же одиноком Гэтсби, рассказывает его друг Ник Кэррауэй.

"Волк с Уолл-Стрит", 2013

Это пятая совместная работа Скорсезе и Ди Каприо и очередная номинация на "Оскар". Повествование фильма начинается в 1987 году. Джордан Белфорт (Леонардо Ди Каприо) становится брокером в успешном инвестиционном банке. Его босс, Марк Ханна (Мэттью Макконахи), советует ему начинать распутный образ жизни и принимать кокаин. Вскоре банк закрывается после внезапного обвала индекса Доу-Джонса.

"Выживший", 2015

Леонардо в фильме исполнил роль траппера Хью Гласса, который в начале XIX века был брошен умирать в диких местах на северо-западе США, однако сумел выжить, несмотря на серьезные травмы. Наконец эта роль принесла не только номинацию на "Оскар", но и долгожданную статуэтку.

Напомним, недавно появилась информация о фильме, в котором главный герой будет страдать от множественного расстройства личности. И первой кандидатурой на роль будет Леонардо Ди Каприо.

Все подробности в спецтеме Что посмотреть: подборки фильмов и сериалов

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.