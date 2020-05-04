Леся Никитюк представила клип на песню о карантине: видео

Трек уже стал гимном самоизоляции

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно разоткровенничалась с Олей Поляковой о своем тайном мужчине, презентовала видеоработу на новую песню Stay At Home. "Вирусный" трек знаменитость выпустила вместе с участниками группы PATSYKI Z FRANEKA. Отметим, что это уже вторая музыкальная работа ведущей. До этого Леся презентовала первый свой сингл про украинские дороги под названием "ЯМИ".

Как рассказала Никитюк в социальных сетях, ролик полностью был снят на смартфон. По словам звезды, трек стал гимном карантина.

"Приятно, что люди так легко подхватили этот сингл, ведь в песне все базовые фразы. Трек стал гимном карантина. Все начали под него убирать в доме и выкладывать видео в Tik Tok. Подключайтесь и вы к этому челленджу. Мы не дадим вам набрать лишний вес во время карантина", – написала артистка.

Также Леся добавила, что на создание песни и видеоряда ее с музыкантами вдохновили украинцы, которые сейчас вынуждены проводить время взаперти. Ролик сняли за два часа в одном из старых зданий в центре Киева. Ни свет, ни декорации авторам не потребовались.

Напомним, что недавно Леся Никитюк расплакалась из-за мошенников, которые использовали имя ведущей для розыгрыша автомобиля.

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