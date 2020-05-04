Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Леся Никитюк представила клип на песню о карантине: видео

Трек уже стал гимном самоизоляции

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 18:02

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно разоткровенничалась с Олей Поляковой о своем тайном мужчине, презентовала видеоработу на новую песню Stay At Home. "Вирусный" трек знаменитость выпустила вместе с участниками группы PATSYKI Z FRANEKA. Отметим, что это уже вторая музыкальная работа ведущей. До этого Леся презентовала первый свой сингл про украинские дороги под названием "ЯМИ".

Как рассказала Никитюк в социальных сетях, ролик полностью был снят на смартфон. По словам звезды, трек стал гимном карантина.

"Приятно, что люди так легко подхватили этот сингл, ведь в песне все базовые фразы. Трек стал гимном карантина. Все начали под него убирать в доме и выкладывать видео в Tik Tok. Подключайтесь и вы к этому челленджу. Мы не дадим вам набрать лишний вес во время карантина", – написала артистка.

Читайте также:
Джаред Лето в прямом эфире позвонил Лесе Никитюк и Андрею Беднякову: как это было

Также Леся добавила, что на создание песни и видеоряда ее с музыкантами вдохновили украинцы, которые сейчас вынуждены проводить время взаперти. Ролик сняли за два часа в одном из старых зданий в центре Киева. Ни свет, ни декорации авторам не потребовались.

Напомним, что недавно Леся Никитюк расплакалась из-за мошенников, которые использовали имя ведущей для розыгрыша автомобиля.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Лесю Никитюк мошенники довели до слез: видео "Верка Сердючка отдыхает": Леся Никитюк с паской возле церкви попала в неловкую ситуацию, видео Леся Никитюк в экстремально коротких шортах похвасталась стройными ногами: фото
клип шоу-бизнес карантин ведущая песня Леся Никитюк
Реклама

Новости партнеров

Комаровский не смолчал, отреагировав на скандал вокруг Тодоренко
Комаровский не смолчал, отреагировав на скандал вокруг Тодоренко
Померла солістка гурту
Померла солістка гурту "Фрістайл" Ніна Кірсо
Суперфуд 21 века: каша, которая защитит сердце и обогатит сосуды
Суперфуд 21 века: каша, которая защитит сердце и обогатит сосуды
Забыла, что сама работала официанткой: Фреймут подвергли критике
Забыла, что сама работала официанткой: Фреймут подвергли критике

Популярные статьи

Сегодня, 14:10Wellness

ТОП-10 самых опасных мифов о клещах

Сегодня, 14:04Шоу-бизнес

Алена Шоптенко впервые прокомментировала развод с Дикусаром: "Над отношениями нужно работать"

Сегодня, 13:10Шоу-бизнес

Умер музыкант группы "Ласковый май": Андрей Разин назвал причину смерти

Сегодня, 11:10Fun

Шеф-повар чуть не сжег кухню в прямом эфире утреннего шоу: видео

Сегодня, 08:01Шоу-бизнес

Насте Каменских – 33: интересные факты из жизни певицы, о которых вы не знали

Сегодня, 07:10Food

Как приготовить шурпу из баранины на костре

Вчера, 13:50Психология

Гороскоп на неделю 3-9 мая: все знаки зодиака

Вчера, 12:38Шоу-бизнес

Солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо кремировали

Вчера, 11:45Food

Как приготовить картошку в фольге на костре

Вчера, 10:47Техно

Должны быть у каждого: ТОП-10 приложений для нового Android-смартфона

Вчера, 08:00Fun

3 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 06:07Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно контролировать эмоции, а Рыб ждет сюрприз от любимого человека

2 маяШоу-бизнес

Принцессе Шарлотте – 5! Кейт Миддлтон показала фото подросшей дочери

2 маяШоу-бизнес

Потап умилил Сеть архивным фото с Настей Каменских

2 маяFun

2 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

1 маяШоу-бизнес

Холостяк-10: кто покинул шоу в 9-м выпуске

Новости партнеров

"На широку ногу": Кравець з "Кварталу 95" показала свій будинок
Медики назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
Медики назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
Вчені виявили новий незрозумілий зв'язок між COVID-19 і курінням
Вчені виявили новий незрозумілий зв'язок між COVID-19 і курінням
Що так ретельно приховувала Ротару, несподівано набуло розголосу
Що так ретельно приховувала Ротару, несподівано набуло розголосу
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Померла солістка гурту
Померла солістка гурту "Фрістайл" Ніна Кірсо
На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно