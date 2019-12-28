Эксклюзив

Лилия Ребрик нашла свое место уединения и перезагрузки

Телеведущая вспомнила о детских праздниках

Лилия Ребрик Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Известная украинская актриса и ведущая программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Лилия Ребрик, которая рассказала о сбывшийся мечте, в эксклюзивном интервью вспомнила о детских праздниках и рассказала о мечте, которая наконец стала реальностью.

Лилия Ребрик Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кем вы были на новогодних утренниках?

Я всю жизнь была Снегурочкой! У меня даже фотографий в этом образе куча. Мама мне всегда шила эти прекрасные костюмы. Я была самой красивой Снегурочкой еще с детского сада, потом в первых классах школы, в старших классах для младших школьников. Когда поступила в театральный институт, меня сразу пригласили Снегурочкой во Дворец "Украина". Я была "первой Снегурочкой" в Украине, при том, что тогда я была брюнеткой. Не лирической, а такой яркой, как говорится – "с молоком". Танцевала вальс с Абазопуло Володей, который был Дедом Морозом. Мы встречали людей, играла живая музыка, оркестр. И мы кружили этот вальс по-своему – "по-дедморозовски" и "по-снегуровски".

Но сейчас уже не играете?

Это продлилось до того времени, пока в театре не начали ставить сказки, перед которыми всегда были интермедии с Дедом Морозом и Снегурочкой. Я приходила, снежок разбрасывала. И это все я делала до поры до времени, пока один ребенок в зале не сказал: "Мама, это зе Лилия Ебрик!". На этом моя роль Снегурочки закончилась.

Чем отличались ваши новогодние праздники в студенческие времена? Случались ли какие-то забавные истории?

Однажды я наряжала елку 2-го января. Я тогда была занята, знаете, как в том анекдоте: "Я не могу в Голливуд, у меня елки". Пока не работала на телевидении, я реально так себя загружала этими елочками. Но, честно признаться, кайфовала от этого! Вот я помню, что была такая мегазанятая, хотя всегда стремилась Новый год встречать дома, а елку-то и не успела нарядить. Но я ее все равно поставила и прекрасно украсила после Нового года. Меня это веселило, я с восхищением рассказывала об этом случае, хотя не все разделяли такое мое отношение.

Лилия Ребрик Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

То есть вы не кутили на новогодние праздники в общаге или в квартире у кого-то?

Нет. Для меня это домашний и уютный праздник. Один раз я пыталась покутить – на корпоративе за деньги, но меня все равно накрыло до слез: "Я хочу домой". Безумно люблю Новый год именно за уютность этого праздника.

Это было давно… А буквально в прошлом году вы стали обладательницей роскошного загородного дома – это была мечта?

Говорите "роскошного загородного дома", а он у нас получился очень уютный. Он правда роскошный для нас, потому что мы его "викохали". Да, мы о нем мечтали, но именно Диана нам дала волшебный пендель, сказав: "А давайте купим загородный дом?" Мы немного опешили, даже уточнили серьезность ее слов и понимание стоимости этого удовольствия, на что дочка со всей серьезность ответила: "Ну, вы же работаете!".

Довольны результатом?

Мне все очень нравится – там у нас есть гамак, есть отдельная беседка с мангалом, причем не маленькая, а такая, чтобы там можно было собраться с друзьями. Но в этом году мы еще официальное новоселье не сделали.

Пока для нас это место уединения, перезагрузки. За забором лес и есть возможность посидеть и "помедитировать", хотя я не сильна в вопросах медитации, но чувствую, что это что-то похожее. Потому что там хочется молчать, обниматься, просто дышать, делать какие-то выводы, о чем-то размышлять.

Лилия Ребрик Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Все мечты воплотили в реальность или еще работаете над важными деталями?

Конечно, мы еще продолжаем его обустраивать и приходится многие детали узнавать. Вот, например, Андрей очень хотел именно зеленый газон, а моя мечта – посадить клубнику, малинку, разные деревья. Хочу какую-то съедобную зелень – рукколу, укропчик, салат. Понятное дело, что мы не собираемся делать плантации, хотя подшучиваем, что мы к этому придем. И конечно же, для этого блага нам нужен автополив, ведь мы не каждый день можем ухаживать за нашими растениями. Но сделав его, мы столкнулись с новой проблемой – кротами! Зато теперь я знаю, как избавиться от кротов (смеется).

То есть, вы еще и успели засадить участок?

Нет, но это в планах на следующий год. Сейчас есть только красивый зеленый газон, от которого тоже есть свой определенный кайф – даже собирать листья для нас удовольствие. Также в этом году мы высадили елку (ту самую, которую покупали в горшке к Новогодним праздникам в конце прошлого года). А под Новый 2020 год обязательно ее украсим!

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