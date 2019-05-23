Лирические и горячие: ТОП лучших песен Насти Каменских
Певица начала свою музыкальную карьеру в дуэте с Потапом
Сегодня, 23 мая, состоится событие, которого ждали многие меломаны Украины и не только. Настя Каменских и Потап женятся. Пара долго игнорировала все вопросы и просьбы о комментариях о своих отношениях, но теперь публично заявили – да, мы женимся! Потап в честь свадьбы сегодня посвятил возлюбленной песню "Константа", а сама Настя Каменских написала трогательный пост в Instagram.
Настя Каменских впервые прокомментировала слухи о свадьбе:
Предлагаем вспомнить в этот день самые популярные песни Насти Каменских и то, как начиналась ее карьера.
"Не пара"
Первая песня дуэта "Потап и Наст", которая стала хитом.
Peligroso
Этот испанский трек Насти Каменских попал в мировой чарт Billboard. Его она уже спела сольно.
"Тримай"
Это знаковая работа для NK, ведь это первая украиноязычная песня сольной исполнительницы.
"Это моя ночь"
А это первый клип в сольной карьере Насти Каменских. Ух и зажигают под нее девчонки!
"Обіцяю"
Еще одна новая украиноязычная работа NK. Песня-признание, как считали многие фанаты певицы и не зря. Она однозначно посвященная возлюбленному певицы.
"Попа, как у Ким"
Новая работа Насти Каменских, клип уже успел стать скандальным.
Напомним, звездные коллеги уже поздравили Настю Каменских и Алексея Потапенко с днем свадьбы. Среди них Тина Кароль, Надя Дорофеева, Ирина Горовая и другие.
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