Лирические и горячие: ТОП лучших песен Насти Каменских

Певица начала свою музыкальную карьеру в дуэте с Потапом

Настя Каменских вышла замуж за Потапа Фото: instagram.com/kamenskux

Сегодня, 23 мая, состоится событие, которого ждали многие меломаны Украины и не только. Настя Каменских и Потап женятся. Пара долго игнорировала все вопросы и просьбы о комментариях о своих отношениях, но теперь публично заявили – да, мы женимся! Потап в честь свадьбы сегодня посвятил возлюбленной песню "Константа", а сама Настя Каменских написала трогательный пост в Instagram.

Настя Каменских впервые прокомментировала слухи о свадьбе:

Предлагаем вспомнить в этот день самые популярные песни Насти Каменских и то, как начиналась ее карьера.

"Не пара"

Первая песня дуэта "Потап и Наст", которая стала хитом.

Peligroso

Этот испанский трек Насти Каменских попал в мировой чарт Billboard. Его она уже спела сольно.

"Тримай"

Это знаковая работа для NK, ведь это первая украиноязычная песня сольной исполнительницы.

"Это моя ночь"

А это первый клип в сольной карьере Насти Каменских. Ух и зажигают под нее девчонки!

"Обіцяю"

Еще одна новая украиноязычная работа NK. Песня-признание, как считали многие фанаты певицы и не зря. Она однозначно посвященная возлюбленному певицы.

"Попа, как у Ким"

Новая работа Насти Каменских, клип уже успел стать скандальным.

Напомним, звездные коллеги уже поздравили Настю Каменских и Алексея Потапенко с днем свадьбы. Среди них Тина Кароль, Надя Дорофеева, Ирина Горовая и другие.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram