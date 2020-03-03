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Little Big едут на Евровидение-2020 от России: популярные клипы группы

Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2020 представит известная рейв-группа Little Big

Инна Петрова
Сегодня, 12:24

Вчера стало известно, что Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме будет представлять группа Little Big. Если вы все еще не слышали ни одного хита этого коллектива (что сомнительно), смотрите самые известные и популярные клипы яркой четверки в подборке Сегодня.Lifestyle.

Little Big
Little Big
Фото: instagram.com/littlebigband

Little Big – это Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров. Ранее с ними пела Олимпия Ивлева, но в 2018 году она покинула проект. Группа была основана в 2013 году, и за это время ребята выпустили четыре альбома, два из которых являются частями одного релиза. Был выпущен сборник ремиксов Skibidi, в который вошли пять треков.

Музыканты исполняют песни на английском языке, позиционируя себя трансляторами реальности российского народа. Одним из самых знаковых треков для группы стал Skibidi, породивший танцевальный #skibidichallenge. Видео набрало более 360 миллионов просмотров в YouTube.

Клип на песню Big Dick, выпущенный в 2016 году, получил награду Berlin Music Video Awards в категории Most Trashy. И это вполне заслужено.

Видеоработа Every Day I’m Drinking была обнародована в сети 1 апреля 2013 года, как шутка. Однако песня очень понравилась слушателям Little Big. Здесь и начала зарождаться их слава.

Песня Give Me Your Money была записана вместе с известным эстонским рэп-исполнителем Tommy Cash. Он также принял участие в съемках клипа.

Ролик на хит прошлого года I'm okay собрал в YouTube больше 90 миллионов просмотров.

Ранее в Сети писали, что Ольга Бузова представит Россию на "Евровидении-2020", однако информация не подтвердилась.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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