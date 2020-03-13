Little Big представили песню для Евровидения-2020: видео
Артисты представят Россию с синглом Uno
Представители России на песенном конкурсе "Евровидение-2020" группа Little Big представили свою песню. Отметим, что презентовать сингл, по правилам конкурса, музыканты должны были еще 9 марта. Но сделали это 12 марта, нарушив дедлайны "Евровидения".
Песня под названием Uno изначально не предназначалась для "Евровидения-2020", а была создана еще в начале января этого года. Лидер группы Илья Прусикин заявил, что это достаточно новый формат для них. В клипе, помимо основных участников Little Big, можно увидеть солиста группы The Hatters Юрия Музыченко, а также участницу группировки "Ленинград" Флориду Чантурию.
"Она в интересном стиле, достаточно новый формат для нас. Мы ее придумали на отдыхе, когда все вместе поехали отдыхать в январе", – рассказал лидер группы Илья Прусикин.
Также напомним, что менеджер Little Big ушел от музыкантов после новости об участии в "Евровидении-2020". Добавим, что букмекеры пророчат российской группе высокие позиции. Правда, за несколько дней Little Big опустились с третьего на четвертое место.
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