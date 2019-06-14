Love is: любовные романы, которые заставят ваше сердце биться чаще

"Сегодня" предлагают лучшие современные любовные романы о чувствах, сексе и приключениях

Лучшие любовные романы Фото: Сегодня

Любовь — чувство, которое присуще всем поколениям и представителям разных стран. А любовные романы позволяют окунуться не только в приключения, но и в романтические истории о любви или драматические сюжеты об измене. Современные любовные романы значительно отличаются от дешевых книг 90-х годов. В нашей летней подборке мы предлагаем оказаться в мире чувств с подборкой лучших современных чувственных любовных романов, которые заставят ваше сердце биться чаще.

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Короткий современный любовный роман Фото: Сегодня

Сара Данн, "Право на измену"

Даже когда мы женаты или имеем постоянного партнера, время от времени мы фантазируем о других мужчинах или женщинах. Однако, это лишь мечты, но что будет, когда они станут реальностью? Семейная пара Овен и Люси, послушав советов знакомых, таки решили позволить друг другу супружескую измену для "реанимации" брака. Однако удастся ли им "оживить" брак или наоборот, станет для него погибелью, - читайте на страницах небанального современного любовного романа Сары Данн "Право на измену".

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К тому же это любовное приключение происходит в провинциальном маленьком городке, где пикантные подробности из жизни других распространяются очень быстро. Поэтому и жители быстро узнали об "открытом браке" главных героев и их правила. Роман позволит вам задуматься над состоянием собственных отношений и их прочностью.

Современный любовный роман Фото: Сегодня

Клои Эспозито, "Плохая"

Лучший книжный способ пережить летнюю жару — это прочитать остросюжетный роман. "Плохая" Клои Эспозито — это, прежде всего, продолжение увлекательной трилогии о сестерах-близняшках Алви и Бет, о которых откровенно можно было сказать "плохая" и "еще хуже". Алви решила выдать себя за сестру и теперь стала любовницей гангстера. Одно большое приключение должно сделать их безумно богатыми. Но Алви начинает новую интересную игру, полную любовных и опасных моментов.

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Любовные романы Фото: Сегодня

Анна Тодд, "Потом"

Если вы помните свою первую любовь и те чувства огня, которые возникают между мужчиной и женщиной, то вам непременно придется по вкусу этот любовный роман об отношениях Тесс и Гардина, когда традиционная "хорошая" девочка встречает "плохого" парня. Пройдут ли их отношения проверку алкоголем и сексом, развлечениями и драками, – читайте в новинке от американской писательницы Анны Тодд, чьи книги уже начали сравнивать со скандальными "50 оттенками серого".

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