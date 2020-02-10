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Лучшая актриса и лучший актер: имена лауреатов премии Оскар-2020

Рене Зеллвегер и Хоакин Феникс получили долгожданные статуэтки "Оскар"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:57
Актриса Рене Зеллвегер
Актриса Рене Зеллвегер
Фото: instagram.com/theacademy

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе в театре "Долби" состоялась 92-я церемония награждения премии "Оскар-2020". Мероприятие проходило без ведущего, как и в прошлом году, а статуэтки "Оскар" лауреаты получали из рук звезд западного кино. Отметим, что в этом году звезды Голливуда удивляли роскошными нарядами на красной дорожке.

Триумфатором нынешней премии стала южнокорейская лента режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" про сообразительного мужчину Ки Ву из бедной семьи. Кинокартина собрала четыре награды в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучший оригинальный сценарий".

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"Лучшая актриса" – Рене Зеллвегер. Актриса получила долгожданную статуэтку за роль в фильме "Джуди". Отметим, что за победу в номинации также боролись Синтия Ерайво ("Гарриет"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины") и Шарлиз Терон ("Сенсация").

Актриса Рене Зеллвегер
Актриса Рене Зеллвегер
Фото: Getty Images

А премия "Оскар" за лучшую мужскую роль досталась киноактеру Хоакину Фениксу за роль в фильме "Джокер". С ним в данной номинации боролись Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Джонатан Прайс ("Два папы").

Актер Хоакин Феникс
Актер Хоакин Феникс
Фото: Getty Images

Как выглядит полный список победителей премии "Оскар-2020"

Лучший фильм – "Паразиты";

Лучший актер второго плана – Брэд Питт;

Лучшая актриса второго плана – Лора Дерн;

Лучшая актриса - Рене Зеллвегер;

Лучший актер – Хоакин Феникс;

Лучший режиссер – Пон Чжун Хо;

Лучшая операторская работа – "1917", Роджер Диккинс;

Лучшая работа художника-постановщика – "Однажды в Голливуде";

Лучшая песня к фильму – Элтон Джон "Рокетмен";

Лучшая музыка к фильму – "Джокер", Хильдур Гуднадоуттир;

Лучший оригинальный сценарий – "Паразиты";

Лучший адаптированный сценарий – "Кролик Джоджо";

Лучший анимационный фильм – "История игрушек 4";

Лучший иностранный фильм – "Паразиты";

Лучший документальный фильм – "Американская фабрика"

Лучший короткометражный анимационный фильм – "Волосатая любовь";

Лучший короткометражный документальный фильм – "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)";

Лучшие визуальные эффекты – "1917";

Лучший монтаж – "Форд против Феррари", Эндрю Бакленд и Майкл Маккаскер;

Лучшее сведение звука – "1917";

Лучший монтаж звука – "Форд против Феррари";

Лучший дизайн костюмов – Жаклин Дюрран "Маленькие женщины";

Лучшие грим и прически – "Сенсация" ("Скандал");

Лучший короткометражный игровой фильм – "Окно напротив".

Все подробности 92-й церемонии награждения премии "Оскар-2020" узнайте в текстовой хронике кинособытия года.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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