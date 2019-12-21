"Лучшая песня 2019 года": список победителей по версии "Музыкальной платформы"
Концерт-награждение главных хитов года зрители увидят в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь, 31 декабря, в полночь, зрители телеканала "Украина" смогут посмотреть концерт-награждение главных хитов года "Музыкальная платформа", на котором зажгут популярные украинские артисты – Оля Полякова, Олег Винник, NKIНастя Каменских, MONATIK, DZIDZIO, Сергей Бабкин, Ирина Билык, TAYANNA, Alyosha, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, Jerry Heil и др.
Встречать Новый год зрители телеканала "Украина" будут в компании самых популярных артистов Украины, которые собрались на одной сцене, чтобы подарить украинцам отличное настроение и продемонстрировать достижения 2019 года. Звезды исполнили свои новинки, а также главные хиты, за которые получили награды. В 2019-м прозвучало множество песен, которые запомнились и были у всех на слуху, а какая из них была лучшей – определили зрители телеканала "Украина", которые в течение нескольких недель отдавали свои голоса на сайте телеканала.
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"38 лучших песен года и 38 наград! Это важно, потому что это вера зрителей в песню и в телеканал "Украина", ведь именно они определяли, какие песни были лучшими в 2019 году. Очень круто, что на этот раз сразу несколько артистов получили по 2 награды: Олег Винник, Оля Полякова, MONATIK – это бесспорные лидеры и народные любимцы. То есть артисты, которые вышли на сцену "Музыкальной платформы", уже имеют высокий статус и, конечно, признание", – рассказал музыкальный продюсер телеканала "Украина" Геннадий Витер.
Так, королева украинского шоу-бизнеса Оля Полякова за кулисами праздничного концерта не скрывала своих эмоций, ведь звезда, песни которой знает каждый украинец, умеет сделать настоящий хит:
"Сегодня я получила сразу 2 награды за свои песни: одну – за "Эй, секундочку", а вторую – за "Лед тронулся". Потому что я такая хорошая девочка – радую всю страну своими хитами, без которых не обходится ни одна свадьба, ни один День рождения, ни один корпоратив", – прокомментировала Оля Полякова.
А участники группы "Антитела", которая в 2019 году сделала много на радость поклонников, рассказали, что признание зрителей для них – самое важное, что может быть.
"Год пролетел как одно мгновение. Он был очень насыщенным и в творческом плане для "Антител" успешным. Мы представили четыре видеоработы и альбом Hello, в поддержку которого состоялся первый стадионный тур по Украине, также мы отстаивали в суде право всех музыкантов творить свободно. И продолжим это делать. Приятно, когда отмечают наши песни просмотрами на YouTube, билетами на концертах и званием "Лучшая песня 2019 года", например, на "Музыкальной платформе", потому что это значит, что песня получила отзыв от людей, для которых и благодаря которым мы творим. Наши поклонники – это ценная награда", – поделились участники группы "Антитела" с журналистами телеканала "Украина".
Лучшими песнями 2019-го года по выбору зрителей телеканала "Украина" стали:
- Оля Полякова – "Лед тронулся" и "Эй, секундочку"
- Олег Винник – "Наталя-Наталі" и "Роксолана"
- NKІНастя Каменских – Elefante
- MONATIK – "LOVE IT ритм" и "Каждый раз"
- Сергей Бабкин – "Єви і Адами"
- Ирина Билык – "Красная помада"
- Gena VITER – Voda
- TARABAROVA – "Менi казково"
- Alyosha – "Дама"
- TAYANNA – "Як плакала вона"
- Злата Огневич – "Солодка кара"
- Александр Пономарев – "Зима"
- Michelle Andrade – Tranquila
- Алина Гросу – VOVA
- Pianoboy и Alina Pash – "Перша леді"
- Павел Зибров – "Вуса-бренд"
- Jerry Heil – "Охрана, отмєна"
- Артем Пивоваров – "2000"
- Мята – "Там, де рай"
- NIKITA LOMAKIN – "Виолончель"
- Ирина Федишин – "Білі троянди"
- дуэт Gena VITER и Полиграф ШарикOFF – "Я ловлю от жизни кайф"
- DZIDZIO – "Я міліонер"
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Зорі запалали"
- The Hardkiss – "Жива"
- "Антитела" – "Вірила"
- KADNAY – Disco Girl
- Freedom-Jazz – "Купидон"
- Rumbero's – "Вона така"
- DILEMMA – "Шаленiй"
- Letay – "Мила моя".
Смотрите концерт "Музыкальная платформа" 31 декабря в 00:00 на телеканале "Украина".
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