"Лучшая песня 2019 года": список победителей по версии "Музыкальной платформы"

Концерт-награждение главных хитов года зрители увидят в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь, 31 декабря, в полночь, зрители телеканала "Украина" смогут посмотреть концерт-награждение главных хитов года "Музыкальная платформа", на котором зажгут популярные украинские артисты – Оля Полякова, Олег Винник, NKIНастя Каменских, MONATIK, DZIDZIO, Сергей Бабкин, Ирина Билык, TAYANNA, Alyosha, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, Jerry Heil и др.

Встречать Новый год зрители телеканала "Украина" будут в компании самых популярных артистов Украины, которые собрались на одной сцене, чтобы подарить украинцам отличное настроение и продемонстрировать достижения 2019 года. Звезды исполнили свои новинки, а также главные хиты, за которые получили награды. В 2019-м прозвучало множество песен, которые запомнились и были у всех на слуху, а какая из них была лучшей – определили зрители телеканала "Украина", которые в течение нескольких недель отдавали свои голоса на сайте телеканала.

"38 лучших песен года и 38 наград! Это важно, потому что это вера зрителей в песню и в телеканал "Украина", ведь именно они определяли, какие песни были лучшими в 2019 году. Очень круто, что на этот раз сразу несколько артистов получили по 2 награды: Олег Винник, Оля Полякова, MONATIK – это бесспорные лидеры и народные любимцы. То есть артисты, которые вышли на сцену "Музыкальной платформы", уже имеют высокий статус и, конечно, признание", – рассказал музыкальный продюсер телеканала "Украина" Геннадий Витер.

Олег Винник Фото: пресс-служба

Так, королева украинского шоу-бизнеса Оля Полякова за кулисами праздничного концерта не скрывала своих эмоций, ведь звезда, песни которой знает каждый украинец, умеет сделать настоящий хит:

"Сегодня я получила сразу 2 награды за свои песни: одну – за "Эй, секундочку", а вторую – за "Лед тронулся". Потому что я такая хорошая девочка – радую всю страну своими хитами, без которых не обходится ни одна свадьба, ни один День рождения, ни один корпоратив", – прокомментировала Оля Полякова.

Оля Полякова на концерте "Музыкальная платформа" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А участники группы "Антитела", которая в 2019 году сделала много на радость поклонников, рассказали, что признание зрителей для них – самое важное, что может быть.

"Год пролетел как одно мгновение. Он был очень насыщенным и в творческом плане для "Антител" успешным. Мы представили четыре видеоработы и альбом Hello, в поддержку которого состоялся первый стадионный тур по Украине, также мы отстаивали в суде право всех музыкантов творить свободно. И продолжим это делать. Приятно, когда отмечают наши песни просмотрами на YouTube, билетами на концертах и ​​званием "Лучшая песня 2019 года", например, на "Музыкальной платформе", потому что это значит, что песня получила отзыв от людей, для которых и благодаря которым мы творим. Наши поклонники – это ценная награда", – поделились участники группы "Антитела" с журналистами телеканала "Украина".

Звезды на концерте "Музыкальная платформа" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звезды на концерте "Музыкальная платформа" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звезды на концерте "Музыкальная платформа" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звезды на концерте "Музыкальная платформа" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звезды на концерте "Музыкальная платформа" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звезды на концерте "Музыкальная платформа" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звезды на концерте "Музыкальная платформа" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звезды на концерте "Музыкальная платформа" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звезды на концерте "Музыкальная платформа" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звезды на концерте "Музыкальная платформа" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звезды на концерте "Музыкальная платформа" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звезды на концерте "Музыкальная платформа" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звезды на концерте "Музыкальная платформа" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звезды на концерте "Музыкальная платформа" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звезды на концерте "Музыкальная платформа" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звезды на концерте "Музыкальная платформа" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звезды на концерте "Музыкальная платформа" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звезды на концерте "Музыкальная платформа" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звезды на концерте "Музыкальная платформа" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Звезды на концерте "Музыкальная платформа" Фото: пресс-служба телеканала "Украина" 1/20

Лучшими песнями 2019-го года по выбору зрителей телеканала "Украина" стали:

Оля Полякова – "Лед тронулся" и "Эй, секундочку"

Олег Винник – "Наталя-Наталі" и "Роксолана"

NKІНастя Каменских – Elefante

MONATIK – "LOVE IT ритм" и "Каждый раз"

Сергей Бабкин – "Єви і Адами"

Ирина Билык – "Красная помада"

Gena VITER – Voda

TARABAROVA – "Менi казково"

Alyosha – "Дама"

TAYANNA – "Як плакала вона"

Злата Огневич – "Солодка кара"

Александр Пономарев – "Зима"

Michelle Andrade – Tranquila

Алина Гросу – VOVA

Pianoboy и Alina Pash – "Перша леді"

Павел Зибров – "Вуса-бренд"

Jerry Heil – "Охрана, отмєна"

Артем Пивоваров – "2000"

Мята – "Там, де рай"

NIKITA LOMAKIN – "Виолончель"

Ирина Федишин – "Білі троянди"

дуэт Gena VITER и Полиграф ШарикOFF – "Я ловлю от жизни кайф"

DZIDZIO – "Я міліонер"

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Зорі запалали"

The Hardkiss – "Жива"

"Антитела" – "Вірила"

KADNAY – Disco Girl

Freedom-Jazz – "Купидон"

Rumbero's – "Вона така"

DILEMMA – "Шаленiй"

Letay – "Мила моя".

Смотрите концерт "Музыкальная платформа" 31 декабря в 00:00 на телеканале "Украина".

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Ранее Сегодня.Lifestyle также собрали самые громкие достижения украинских звезд в 2019 году.

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