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"Лучшая песня 2019 года": список победителей по версии "Музыкальной платформы"

Концерт-награждение главных хитов года зрители увидят в новогоднюю ночь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00

В новогоднюю ночь, 31 декабря, в полночь, зрители телеканала "Украина" смогут посмотреть концерт-награждение главных хитов года "Музыкальная платформа", на котором зажгут популярные украинские артисты – Оля Полякова, Олег Винник, NKIНастя Каменских, MONATIK, DZIDZIO, Сергей Бабкин, Ирина Билык, TAYANNA, Alyosha, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, Jerry Heil и др.

Встречать Новый год зрители телеканала "Украина" будут в компании самых популярных артистов Украины, которые собрались на одной сцене, чтобы подарить украинцам отличное настроение и продемонстрировать достижения 2019 года. Звезды исполнили свои новинки, а также главные хиты, за которые получили награды. В 2019-м прозвучало множество песен, которые запомнились и были у всех на слуху, а какая из них была лучшей – определили зрители телеканала "Украина", которые в течение нескольких недель отдавали свои голоса на сайте телеканала.

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"38 лучших песен года и 38 наград! Это важно, потому что это вера зрителей в песню и в телеканал "Украина", ведь именно они определяли, какие песни были лучшими в 2019 году. Очень круто, что на этот раз сразу несколько артистов получили по 2 награды: Олег Винник, Оля Полякова, MONATIK – это бесспорные лидеры и народные любимцы. То есть артисты, которые вышли на сцену "Музыкальной платформы", уже имеют высокий статус и, конечно, признание", – рассказал музыкальный продюсер телеканала "Украина" Геннадий Витер.

Олег Винник
Олег Винник
Фото: пресс-служба

Так, королева украинского шоу-бизнеса Оля Полякова за кулисами праздничного концерта не скрывала своих эмоций, ведь звезда, песни которой знает каждый украинец, умеет сделать настоящий хит:

"Сегодня я получила сразу 2 награды за свои песни: одну – за "Эй, секундочку", а вторую – за "Лед тронулся". Потому что я такая хорошая девочка – радую всю страну своими хитами, без которых не обходится ни одна свадьба, ни один День рождения, ни один корпоратив", – прокомментировала Оля Полякова.

Оля Полякова на концерте "Музыкальная платформа"
Оля Полякова на концерте "Музыкальная платформа"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А участники группы "Антитела", которая в 2019 году сделала много на радость поклонников, рассказали, что признание зрителей для них – самое важное, что может быть.

"Год пролетел как одно мгновение. Он был очень насыщенным и в творческом плане для "Антител" успешным. Мы представили четыре видеоработы и альбом Hello, в поддержку которого состоялся первый стадионный тур по Украине, также мы отстаивали в суде право всех музыкантов творить свободно. И продолжим это делать. Приятно, когда отмечают наши песни просмотрами на YouTube, билетами на концертах и ​​званием "Лучшая песня 2019 года", например, на "Музыкальной платформе", потому что это значит, что песня получила отзыв от людей, для которых и благодаря которым мы творим. Наши поклонники – это ценная награда", – поделились участники группы "Антитела" с журналистами телеканала "Украина".

Звезды на концерте "Музыкальная платформа"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Звезды на концерте "Музыкальная платформа"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Звезды на концерте "Музыкальная платформа"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Звезды на концерте "Музыкальная платформа"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Звезды на концерте "Музыкальная платформа"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Звезды на концерте "Музыкальная платформа"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Звезды на концерте "Музыкальная платформа"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Звезды на концерте "Музыкальная платформа"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Звезды на концерте "Музыкальная платформа"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Звезды на концерте "Музыкальная платформа"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Звезды на концерте "Музыкальная платформа"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Звезды на концерте "Музыкальная платформа"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Звезды на концерте "Музыкальная платформа"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Звезды на концерте "Музыкальная платформа"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Звезды на концерте "Музыкальная платформа"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Звезды на концерте "Музыкальная платформа"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Звезды на концерте "Музыкальная платформа"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Звезды на концерте "Музыкальная платформа"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Звезды на концерте "Музыкальная платформа"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Звезды на концерте "Музыкальная платформа"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
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Лучшими песнями 2019-го года по выбору зрителей телеканала "Украина" стали:

  • Оля Полякова – "Лед тронулся" и "Эй, секундочку"
  • Олег Винник – "Наталя-Наталі" и "Роксолана"
  • NKІНастя Каменских – Elefante
  • MONATIK – "LOVE IT ритм" и "Каждый раз"
  • Сергей Бабкин – "Єви і Адами"
  • Ирина Билык – "Красная помада"
  • Gena VITER – Voda
  • TARABAROVA – "Менi казково"
  • Alyosha – "Дама"
  • TAYANNA – "Як плакала вона"
  • Злата Огневич – "Солодка кара"
  • Александр Пономарев – "Зима"
  • Michelle Andrade – Tranquila
  • Алина Гросу – VOVA
  • Pianoboy и Alina Pash – "Перша леді"
  • Павел Зибров – "Вуса-бренд"
  • Jerry Heil – "Охрана, отмєна"
  • Артем Пивоваров – "2000"
  • Мята – "Там, де рай"
  • NIKITA LOMAKIN – "Виолончель"
  • Ирина Федишин – "Білі троянди"
  • дуэт Gena VITER и Полиграф ШарикOFF – "Я ловлю от жизни кайф"
  • DZIDZIO – "Я міліонер"
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Зорі запалали"
  • The Hardkiss – "Жива"
  • "Антитела" – "Вірила"
  • KADNAY – Disco Girl
  • Freedom-Jazz – "Купидон"
  • Rumbero's – "Вона така"
  • DILEMMA – "Шаленiй"
  • Letay – "Мила моя".

Смотрите концерт "Музыкальная платформа" 31 декабря в 00:00 на телеканале "Украина".

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Ранее Сегодня.Lifestyle также собрали самые громкие достижения украинских звезд в 2019 году.

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