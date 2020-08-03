Лучшая самоизоляция: что кукла Аннабель делала на карантине в пустом офисе киностудии New Line Cinema

Впервые появление персонажа из знаменитого хоррора заставило фанатов смеяться

Фанаты хоррор-франшизы о кукле Аннабель, третья часть которой вышла в прошлом году, пришли в восторг от нового видео, которое появилось в Twitter-аккаунте студии New Line Cinema. В ролике кукла Аннабель проводит карантин в пустом офисе киностудии.

Самоизоляция Аннабель была похожа на то, как многие провели карантин: вначале кукла сидела на стульях, затем однажды заснула на клавиатуре компьютера, потом решила развлечься просмотром фильмов, приготовила попкорн и не упустила возможность попробовать сеансы со спиритической доской.

"Проклятие Аннабель 3" Фото: YouTube

Ролик появился и на YouTube-канале студии Warner.Bros. – материнской компании New Line Cinema. Работники компании сняли видео в конце июля. В итоге получился целый короткометражный фильм, который решили показать зрителям.

Ответ поклонников не заставил ждать. "Когда карантин Аннабель прошел веселее, чем твой", "Она всегда на карантине, кстати", "Это первый раз, когда я смеюсь, видя Аннабель", – написали в комментариях ролику.

Четвертый фильм о кукле Аннабель сейчас находится в разработке и выйдет на большие экраны в 2021 году.

Ранее мы сообщали, что актеры Джон Дэвид Вашингтон и Зендая снялись в секретном фильме во время пандемии.

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