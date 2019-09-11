Лучше, чем "Оно": новый роман Стивена Кинга "Институт" превратят в мини-сериал

Это история о детях, над которыми проводили испытания

Стивен Кинг Фото: Getty Images

Только на днях мир увидел новый роман Стивена Кинга "Институт" (The Institute), как стало известно, что его уже готовят к экранизации в виде мини-сериала! Даже на днях в сети появился трейлер сиквела "Сияния" Стивена Кинга.

Узнайте в видео, чего боится Ствен Кинг:

По информации Deadline, новым проектом займутся кинокомпания Spyglass Media Group и создатели сериала "Мистер Мерседес" – режиссер Джек Бендер и продюсер-сценарист Дэвид Э. Келли.

Бендер, кстати, снимал серии для ещё одного сериала по Кингу – "Под куполом", а также таких хитов, как "Сопрано", "Игра престолов", "Остаться в живых" и "Беверли-Хиллз, 90210". В послужном списке Келли из недавних удач – "Большая маленькая ложь". Они займутся своими привычными обязанностями и совместят их с позициями исполнительных продюсеров.

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Главный герой "Института" – мальчик Люк, которого похищают некие злодеи, перед этим расправившиеся с его родителями. Он оказывается в секретном учреждении, где содержат детей со сверхспособностями, проводя над ними эксперименты.

Роман получил положительные отзывы критиков, один из которых даже назвал его "самой жуткой историей о победе детей над злом со времен "Оно".

Напомним, еще одна работа Стивена Кинга подвергнется киноадаптации. Компания Legendary намерена экранизовать рассказ "Остановка" ("Стоянка") ("Rest Stop") из сборника "Когда упадет тьма".

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