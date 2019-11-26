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Лучшее молодежное фэнтези, которое непременно нужно прочитать

Мы подготовили для вас подборку молодежного фэнтези с юмористическими нотками

Елена Кузьмич
Сегодня, 16:45
Молодежное и юмористической фэнтези — что почитать
Молодежное и юмористической фэнтези — что почитать
Фото: Pexels

Чем ближе к Новому году, тем больше нам хочется волшебства и магии в нашей жизни. Ведь зима — это время, когда кажется, что все наши мечты сбудутся, а занавес между мирами — довольно тонкий. Поэтому в конце холодного ноября мы подготовились для вас подборку молодежного и юмористического фэнтези, которое украсит ваши вечера легким чтивом.

Наталья Матолинец "Академия Аматэрасу"

Если вам нравятся мифы и хитроумные переплетения приключений различных персонажей, которые имеют божественную природу, то вам непременно понравится произведение автора из Львова Натальи Матолинец. Это четвертая прозрачная книга молодой писательницы, описывающей мира, которые полны магии и нестандартных особенностей главных героев. В центре повествования — Академия, где учатся боги и богини, потому что быть богом, ой как сложно. Однако Академия — это такая перевалочная станция между мирами, где боги в теле подростков, хотя они и не лишены своих космических сил, должны научиться ими управлять и "опериться". Фактически каждый персонаж представляет собой некое пересечение нескольких мифологий, а потому, довольно интересно выяснять, с какой страны "пришел" тот или иной бог.

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Самая большая загадка — это главная героиня, которую сразу расшифровать сложно, к тому же она постоянно попадает в различные передряги. Если вы в юности имели мятежный характер, то вам понравится эта история об Академии где-то вне пространства и времени. Здесь вы "попробуете" вина Диониса и научитесь выращивать собственные мечты. Несмотря на довольно большой объем книги, она легко читается за несколько свободных вечеров.

Джонатан Страуд "Бартимеус: Врата Птолемея"

Действие большинство книг о магии происходят в Великобритании. Это и неудивительно, ведь здесь, согласно легендам происходили приключения рыцарей Круглого стола, жили и действовали король Артур и известный волшебник Мерлин. Поэтому авторы так часто переносят своих персонажей именно в Лондон, правда с альтернативной историей.

Страудские "Врата Птолемея" – это последний роман в трилогии "Бартимеуса", в которой (спойлер — Ред.) закончатся приключения джина Бартимеуса и юного волшебника-чиновника Натаниэля. Однако, если вы не читали другие книги из этого цикла, вы вполне можете насладиться этой волшебной историей как отдельным произведением.

В магическом Лондоне существуют джинны, однако они немного не такие, к которым мы привыкли после прочтения арабских сказок. Джин Бартимеус — интересный и глубоко иронический персонаж, который хотел бы быть свободным, однако глубоко прикипел к своему хозяину. Также он все время сравнивает его с предшественником — египетским волшебником Птолемеем, которому удалось открыть ворота в мир джиннов.

Героев ждет немало приключений и иногда им придется бороться даже с собственными демонами.

Терри Пратчетт "Ведьмы за границей"

Если вы поклонник юмористического фэнтези, то третий роман из цикла "Ведьмы" из серии о Плоском мире Терри Пратчетта — это хороший выбор для пасмурного дня. Плоский мир — это альтернативная реальность, где мир в форме диска плывет среди мирового океана на огромной черепахе. В этом мире существуют добрые и злые боги, персонифицированная Смерть, действуют нелепые волшебники и лихие ведьмы. О последних — наш нынешний рассказ.

Ведьмы в Пратчетта совсем нестандартные. Им предстоит совершить зарубежное турне, чтобы не допустить, чтобы одна юная девушка вышла замуж. В этом произведении вы обязательно найдете аллюзии на традиционные сказки, например, "Белоснежку" и "Золушку". Трем ведьмам придется встретиться в поединке со злой ведьмой-крестной, которая владеет магией зеркал и не допустить ее сложных экспериментов, ведь на кону — целое королевство.

Напомним, что ранее мы писали о философских книгах о музыке, которые нужно прочесть. А также "Сегодня" делали подборку книг для хорошего настроения.

Все подробности в спецтеме Книжный клуб

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Источник: Сегодня
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