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Лучшее на OLL.TV: интересные фильмы, которые вас вдохновят

Сегодня, 10:33

Киноленты для уютного летнего вечера

Если вы чувствуете себя опустошённо, устали от ежедневного груза забот, бешеного ритма жизни и ваша энергия близится к уровню "ноль" – вам может помочь просмотр фильма, наблюдая за сюжетной линией которого вы отвлечётесь от нерешённых задач. Сопереживая главным героям таких фильмов, к большому удивлению для себя, вы найдёте ответы на вопросы, которые ранее казались неразрешимыми. В новой подборке Сегодня.Lifestyle – вдохновляющие фильмы для просмотра вечером.

Ранее мы рассказали о 5 детективных фильмах, которые держат в неизвестности до самого конца, а если соскучились по атмосфере 2000-х, не пропустите эти 5 крутых фильмов.

Фильмы для вдохновения / Кадр из фильма "Великая красота"
Фильмы для вдохновения / Кадр из фильма "Великая красота"
Фото: Imdb.com

Что посмотреть дома: фильмы для вдохновения

Великая красота

Кадр из фильма "Великая красота"
Кадр из фильма "Великая красота"
Фото: Imdb.com

Главный герой фильма – Джеп Гамбарделла, богатый светский тусовщик. Его дом полон богемных друзей и красивых женщин. У него квартира в центре Рима, с террасы которой открывается шикарный вид на Колизей. Он ведёт колонки в модном журнале, а ночи проводит в арт-тусовках. Накануне своего 65-летия Джеп понимает, что "я не могу больше тратить время на то, что не хочу делать". Он чувствует себя одиноким и несчастным и думает, что свой писательский талант разменял по мелочам. Какие откровения сделает для себя Джеп? Сможет ли он жить своей жизнью без условностей и мишуры светских тусовок, осуществить своё желание писать и видеть красоту мира, которая есть вокруг него, если только посмотреть на мир под другим углом зрения… Это один из самых громких фильмов 66-го Каннского кинофестиваля 2013 года. Картина получила "Оскар" и "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке"

Хоть раз в жизни

Кадр из фильма "Хоть раз в жизни"
Кадр из фильма "Хоть раз в жизни"
Фото: Imdb.com

События фильма происходят в Нью-Йорке – сердце мира музыки. В одном из баров знакомятся Ден Маллиган – бывший глава музыкального лейбла, легенда шоу-бизнеса и Грета Джеймс – молодая девушка, которая пишет песни и исполняет их на гитаре. Оба, по случайному совпадению, в расстроенных чувствах. Дэн уволен с работы и ушёл в запой, а Грета недавно рассталась со своим бой-френдом Дейвом Коулом и хочет уехать из Нью-Йорка. Грета исполняет на сцене свою песню и в этот момент Дэн понимает, что он нашёл именно то, что очень долго искал. Его профессиональное чутьё подсказало ему, что Грета – талант. После правильной аранжировки её песня обречена на успех. Они встречаются с владельцем музыкального лейбла Солом, но у Греты нет демо и Сол отказывает. Дэну и Грете предстоит много работы: запись демо, поиск музыкантов, оборудования и локаций. У Дэна рождается гениальная идея, что в условиях ограниченного бюджета локациями могут быть улицы Нью-Йорка, парки, станции метро, крыши небоскрёбов. Это придает звучанию музыки новый шарм, а их с Гретой жизням – неожиданный поворот.

Капитан Фантастик

"Капитан Фантастик"
"Капитан Фантастик"
Фото: Imdb.com

Когда-то Бен, глава семейства, решил оградить свою семью от мира капитализма и организовал в лесу лагерь, где семья смогла жить, согласно его идеалам. У детей необычные имена, они умны не по возрасту, читают классиков мировой литературы, говорят на нескольких языках, прекрасно развиты физически, умеют выживать в дикой природе, но они совершенно не приспособлены к современной жизни. И однажды обстоятельства вынуждают их отправиться на автобусе в город на похороны своей матери, где им предстоит столкнуться с реальным и незнакомым миром. Отцу, в свою очередь, придется пересмотреть своё понимание родительского долга. Фильм заставляет задуматься о том, с чем неизбежно сталкивается каждый человек. Несмотря на трагические события, фильм получился жизнеутверждающим и смотрится на одном дыхании. Жизнь быстротечна и нужно ценить каждый день, радоваться ему, впитывать его, наслаждаться им.

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