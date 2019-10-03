Лучшие актеры и крутой сюжет: что известно о фильме "Смерть на Ниле"

Экранизацией займется Кеннет Брана

Кадр из фильма "Убийство в Восточном экспрессе" Фото: YouTube

Известный актер и режиссер Кеннет Брана, который сыграет в новом фильме Кристофера Нолана, займется киноадаптацией Агаты Кристи "Смерть на Ниле". Звездный актерский состав поможет режиссеру воплотить в жизнь задумку английской писательницы.

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Компания "20th Century Fox" уже официально обнародовала актерский состав предстоящего фильма, раскрывая о нем неожиданные факты. Сам режиссер также появится на экране в своей новой работе. Вместе с партнером по фильму "Убийство в Восточном экспрессе" Томом Бейтманом они предстанут в ролях детектива Эркюля Пуаро и его спутника Бука.

В фильме также снимутся Аннет Бенинг, Рассел Брэнд, Софи Оконедо, Арми Хаммер, Роуз Лесли, Эмма Макки, Дженнифер Сондерс. Ранее стало известно о том, что в проекте примет участие и Галь Гадот.

Актерский состав фильма "Смерть на Ниле" Фото: instagram.com/gal_gadot

Сценаристом картины стал Майкл Грин, с которым Брана также работал на съемках "Убийство в Восточном экспрессе". Ридли Скотт, Марк Гордон, Саймон Кинберг, Джуди Хоффлунд выступят в качестве продюсеров.

Повествование в фильме, основанном на одноименном романе Агаты Кристи 1937 года, начинается после событий убийства в Восточном экспрессе. Пуаро путешествует по реке с целью найти жестокого убийцу, который нарушает идиллический медовый месяц одной пары.

Премьера фильма состоится в октябре 2020 года.

Напомним, известная актриса Летишиа Райт ("Черная Пантера", "Мстители: Война Бесконечности") присоединилась к актерскому составу детектива "Смерть на Ниле".

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