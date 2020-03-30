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Лучшие драмы от HBO, которые можно посмотреть дома

В сегодняшней подборке "Серые сады" с Дрю Берримор, "Рассказ" с Лорой Дерн и другое

Инна Петрова
Сегодня, 15:29

Сегодня.Lifestyle продолжает публиковать самые интересные фильмы и сериалы, которые можно посмотреть дома во время карантина. Нашим читателям не придется искать в интернете "Что посмотреть?" и "Лучшие фильмы онлайн", потому что мы заботливо подобрали новую порцию картин для карантинного досуга. Сегодня смотрим драмы.

Напомним, что мы уже публиковали ТОП-5 свежих комедий, которые вы могли пропустить. Также загляните в список лучших украинских фильмов. Там действительно есть, что выбрать.

Лучшие драмы от HBO, которые можно посмотреть дома
Лучшие драмы от HBO, которые можно посмотреть дома
Фото: Скриншот из видео

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Что посмотреть дома: Лучшие драмы от HBO

"Фил Спектор"

Кадр из фильма "Фил Спектор"
  • США, 2013

Сюжет: легенда музыкального бизнеса Фил Спектор попадает под следствие по делу об убийстве Ланы Кларксон. В этот же период у него завязываются отношения с адвокатом Линдой Баден.

"Серые сады"

Кадр из фильма "Серые сады"
  • США, 2012

Сюжет: События, которым посвящён фильм, происходят на протяжении 40 лет. В драме, основанной на реальных фактах, Дрю Бэрримор и Джессика Лэнг играют двух эксцентричных родственниц Жаклин Кеннеди-Онассис, которые оказались в центре всеобщего внимания после того, как отдел здравоохранения решил очистить их владения в Восточном Хэмптоне (штат Нью-Йорк) от заполонивших эту территорию енотов и мелких насекомых.

"Рассказ"

Кадр из фильма "Рассказ"
  • США, Германия, 2018

Сюжет: Дженнифер Фокс – успешный режиссер и преподаватель киношколы, чей ритм жизни не позволяет останавливаться ни на минуту. Однажды ее мать находит старое эссе дочери. В нем и признается, что в детстве была искушенная двумя взрослыми.

"Дитя во времени"

Кадр из фильма "Дитя во времени"
  • США, 2017

Сюжет: у детского писателя Стивена Льюиса исчезает дочь. Поиски не дают результатов и теперь, два года спустя, ему приходится учиться строить жизнь сначала.

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"Сын Америки"

Кадр из фильма "Сын Америки"
  • США, 2019

Сюжет: у молодого афроамериканца Биггера Томаса зеленые волосы и стильная кожаная куртка. Он молод, хорош собой и бедный. Он получает шанс попасть в мир денег и власти после того, как его наняли шофером для дочери состоятельного бизнесмена.

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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