Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях

Какие стоит посмотреть фильмы на реальных событиях: ТОП-5 известных картин

"Игра на понижение" Фото: YouTube

Фильмы на реальных событиях смотреть всегда более интересно и захватывающе по той простой причине, что в них отображена настоящая, а не вымышленная история, они созданы, чтобы рассказать людям о важнейших событиях, которые когда-то произошли и оставили значимый след в нашей жизни. А может быть, даже изменили ход истории, стали знаковыми вехами и были написаны не сказочником или сценаристом, а самой жизнью.

Предлагаем обзор правдивых фильмов, основанных на реальных событиях, которые признаны лучшими и популярными среди зрителей.

Фильмы на реальных событиях: "Игра на понижение", 2015, США

Эта поучительная история, снятая по книге Майкла Льюиса, произошла на самом деле в 2005 году и помогла обогатиться нескольким предприимчивым парням. Дело в том, что молодые люди сумели предугадать финансовый кризис 2008 года и, объединившись, не побоялись сыграть против банковской системы, которая наживалась на людях. В главных ролях: Кристиан Бэйл, Стив Карелл, Райан Гослинг, Брэд Питт, Мелисса Лео, Мариса Томей.

Фильмы, основанные на реальных событиях: "По соображениям совести", 2015, Австралия, США

Военная драма от режиссера Мэла Гибсона рассказывает историю американского солдата Дезмонда Досса, который во время Второй мировой войны по соображениям совести не взял в руки оружие и отказался убивать людей. Вместо этого в составе медкорпуса Досс эвакуировал и спас множество раненых бойцов с линии огня. Это один из лучших фильмов на реальных событиях. За свой подвиг Дезмонд Досс был удостоен Медали Почета. В главных ролях: Эндрю Гарфилд и Хьюго Уивинг.

Лучшие фильмы на реальных событиях: "Мы купили зоопарк", 2011, США

Комедийная драма от Кэмерона Кроу, главные роли в которой исполнили Мэтт Дэймон и Скарлетт Йоханссон. В картине описываются приключения семьи, которая после потери мамы решила круто изменить свою жизнь и выкупить заброшенный зоопарк в английской деревне. Отцу с двумя детьми приходится разбираться в тонкостях ухода за животными. Фильм снят по мотивам автобиографической книги Бенджамина Ми.

Фильмы ужасов на реальных событиях: "Изгоняющий дьявола", 1973, США

Жуткая история, которая легла в основу хоррора, в свое время произвела настоящий фурор. С 12-летней Риган, дочкой актрисы, приехавшей на съемки фильма, стали происходить странные необъяснимые, беспричинные припадки и перевоплощения. Нежный детский голос неожиданно становится мужским басом, а вещи и мебель летают по комнате сами по себе. Окружающие решают, что в ребенка вселился дьявол, и единственное спасение видят в церкви. Фильм был снят по мотивам одноименного романа Уильяма Питера Блэтти, основанного на реальной истории, происходившей в 40-х годах XX столетия с неким мальчиком по имени Роланд Доу. Картина режиссера Уильяма Фридкина получила множество кинопремий и наград. В главных ролях: Уильям Питер Блэтти и Эллен Берстин.

Фильмы на реальных событиях: "Титаник", 1997, США

В известном классическом высокобюджетном фильме-катастрофе на реальных событиях раскрывается судьба легендарного злополучного лайнера, затонувшего в 1912 году в водах Атлантики. В данной экранизации от режиссера Джеймса Камерона внимание зрителей акцентировано на прекрасной и одновременно драматической истории любви девушки Розы из высшего общества и бедного юноши Джека. В главных ролях сыграли Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. Картина получила множество премий, в том числе рекордные 11 "Оскаров" и стала самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа своего времени.

Напомним, тем, кто хочет время провести дома, предлагаем подборку захватывающих, эмоциональных и сильных фильмов, от которых мороз пройдет по коже. От этих кинолент остается весьма сильное послевкусие.