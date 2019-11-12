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Лучшие фильмы с Райаном Гослингом, которые хочется пересмотреть

Актеру 12 ноября исполняется 39 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:42
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Фото: Getty Images

За свою актерскую карьеру Райан Гослинг, который сыграет в новом фильме о Торе, хоть и не получил пока желаемого "Оскара", но запомнился яркими ролями в не менее ярких фильмах.

Узнайте подробности жизни Райана Гослинга:

Конечно, вы эти фильмы смотрели и не раз, но хочется вспомнить крутые киноленты с участием Гослинга.

"Ларс и настоящая девушка", 2007

Не типичная роль Райана Гослинга. Его герой Ларс страдает от своей стеснительности и неприветливости мира. Поэтому заводит себе девушку, которая его гарантированно поймет и примет таким, какой он есть, — надувную куклу. Поначалу окружающие более чем с подозрением относятся к затее Ларса, но затем именно благодаря трепетному отношению и искренней любви молодого человека начинают принимать своеобразную пару.

"Дневник памяти", 2004

Душераздирающая, правдоподобная и невозможно вдохновляющая история любви Ноя и Элли снята по мотивам романа Николаса Спаркса 1996 года, который стал бестселлером в первую же неделю продаж. Пару соединяли страстные отношения, какие бывают только раз в жизни. Но родители прилежной и порядочной девушки Элли запрещали встречаться с простаком Ноем, который не мог сулить ей стабильное будущее. Судьба разделила молодых людей, которые, несмотря на ужасы и треволнения жизни, пронесли любовь сквозь года. Актеры мастерски обманули зрителей: показывая невероятную любовь в кадре, в жизни они едва ли выносили друг друга.

"Ла-Ла Ленд", 2016

За простой романтичной историей будущей актрисы и набирающего популярность музыканта кроется множество подводных камней — это и восприятие мира, в котором, несмотря на перипетии судьбы, порой хочется петь, и попытки героев построить свою жизнь независимо друг от друга, и умение наслаждаться моментом. Предлагаем не обращать внимания на оценки и самим проверить, чего стоит эта история и на каком моменте вам захочется подпевать.

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"Бегущий по лезвию 2049", 2017

Действие фильма происходит в футуристическом Лос-Анджелесе, где рядом с обычными людьми существуют искусственные создания — "репликанты". Главный герой, полицейский-репликант Кей, вскрывает старый секрет, способный нарушить существующий порядок, и вынужден разыскивать Рика Декарда, героя первого фильма.

"Человек на Луне", 2018

Гослинг сыграл Нила Армстронга. В 1961 году Нил Армстронг совершает полет на ракетоплане в верхних слоях стратосферы. Он выходит на заданную высоту, вскоре случается поломка и Нил должен вернуться на Землю, однако летчику не сразу удается сделать это. Ракетоплан слишком быстро снижается, но, к счастью, Армстронгу удается подняться над быстро приближающимся гребнем горного хребта и приземлиться на плоскую поверхность пустыни Мохаве в Калифорнии. Руководитель полета отстраняет Нила.

Напомним, что Райан Гослинг – один из немногих актеров, которые сами поют в фильмах. Например, в картине "Ла-Ла-Ленд" он сам танцевал и пел.

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