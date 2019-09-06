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Лучшие фильмы Венецианского кинофестиваля 2019 от генпродюсера ОМКФ Юлии Синькевич

Юлия Синькевич назвала своих фаворитов, которые ее впечатлили больше всего из просмотренного

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:54
Юлия Синькевич
Юлия Синькевич
Фото: пресс-служба

Венецианский кинофестиваль 2019, который стартовал в Италии, на острове Лидо, 28 августа, практически подошел к концу – осталось лишь узнать имена победителей в каждой из программ.

Кроме этого, смотрите видео об Одесском кинофестивале 2019:

А пока генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич назвала своих фаворитов, которые ее впечатлили больше всего.

"О бесконечности"

  • Режиссер: Рой Андерссон
  • Страна: Швеция, Германия, Норвегия

Мастер экзистенциальной трагикомедии Рой Андерссон далеко не новичок в Венеции. В 2014 году именно абсурдность и красота человеческой жизни в фильме "Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии" принесли режиссеру победу. Новый фильм режиссера "О бесконечности" состоит из серии портретов персонажей в разных ситуациях. Режиссер остается верен себе и своему специфическому чувству юмора, благодаря которому его стиль и узнаваем.

"Джокер"

  • Режиссер: Тодд Филлипс
  • Страна: США, Канада

Один из самых ожидаемых фильмов года действительно того стоит. Это первый кинокомикс в истории, который попал на крупнейший мировой фестиваль. Важно, что новый "Джокер" – это совершенно другая, отдельная от фильмов с Джеком Николсоном, Хитом Леджером или Джаредом Лето история. В картине о злодее, которого безупречно сыграл Хоакин Феникс, есть новые подробности о вселенной DC в целом и об отношениях Бэтмена и Джокера в частности.

"Новый папа" (сериал)

  • Режиссер: Паоло Соррентино
  • Страна: Италия, Испания, Франция

Венеция – действительно самый подходящий выбор для премьеры "Нового папы" Паоло Соррентино. На кинофестивале показали два эпизода (2-й и 7й) нового сезона из девяти, из которых понятно, что в Ватикан пришел новый Папа – собственно Джон Малкович. В седьмом эпизоде, снятом полностью в Венеции, даже есть цитата "Юности" Соррентино. Джон Малкович собирается перенять на себя бразды правления католической церковью, пока предыдущий Папа находится в коме. Так что переживать не стоит – Джуд Лоу остался на месте. Новый сезон еще раз показывает талант Соррентино превращать понтифика в секс-символ. Возможно, даже в два.

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"Белое на белом"

  • Режиссер: Тео Корт
  • Страна: Испания, Чили, Франция, Германия

В своей второй полнометражной картине родившийся на Ибице чилийский режиссер Тео Корт исследует трансформацию интереса в вожделение. Главный герой – фотограф-портретист, которого наняли запечатлеть свадьбу. Однако его впечатляет сама невеста – ею оказывается маленькая девочка. Помимо основной истории Тео Корт акцентируется на глобальной проблеме, во времена которой происходит действие фильма. Тогда происходила индейская демографическая катастрофа, когда европейские колонизаторы уничтожали коренное население Америки.

"Осиная сеть"

  • Режиссер: Оливье Ассайас
  • Страна: Франция, Испания, Бельгия, Бразилия

Неожиданная для французского режиссера Оливье Ассайаса драма о кубинских шпионах, на которую его вдохновила книга "Последние солдаты холодной войны" Фернандо Морайса. Режиссер исследует и осмысляет конфликт двух наций продолжительностью в несколько десятилетей. Это не лучший фильм режиссера, хоть он и говорит о важном историческом событии. Тем не менее радует актерский состав фильма: Пенелопа Крус, Эдгар Рамирес и Гаэль Гарсиа Берналь.

"Мартин Иден"

  • Режиссер: Пьетро Марчелло
  • Страна: Италия, Франция, Германия

Автобиографический роман Джека Лондона легко поддается экранизации, что уже было сделано неоднократно. В этот раз за историю взялся итальянский режиссер Пьетро Марчелло и перенес действие в недалекое прошлое. Мартин Иден живет в бедном районе итальянского портового города и едва сводит концы с концами, пока не встречает Елену из буржуазной семьи. Фильм выглядит так, будто его снимали в 80-е, благодаря использованию пленки. Вышло очень поэтическое и красивое кино, в котором Пьетро Марчелло мастерски использует кадры из хроники и проводит параллели с актуальными социальными проблемами сегодняшней Италии.

"Атлантида"

  • Режиссер: Валентин Васянович
  • Страна: Украина

Во второй по значимости программе фестиваля "Горизонты" состоялась мировая премьера украинского фильма "Атлантида" Валентина Васяновича. Режиссер представил, что будет, когда закончится война на востоке Украины, как будут жить те, кто защищал страну, что их ждет и ждет ли вообще. На сегодняшний день это самая сильная работа Васяновича. Кстати, в картине нет ни одного профессионального актера – только ветераны АТО, волонтеры и военные ВСУ. "Атлантида" – действительно уникальное событие, историческое, ведь Украина впервые за многие годы принимает участие в официальной программе Венецианского фестиваля.

Напомним, на одном из самых ожидаемых фотоколлов Венецианского кинофестиваля 2019 побывали Лив Тайлер, Рут Нэгга, Брэд Питт, а также режиссер бразильско-американского научно-фантастического фильма Джеймс Грей.

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