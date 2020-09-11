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Лучшие книги, которые помогут вам выработать полезные привычки и изменить жизнь

11 сентября, 14:40

С вредными привычками необязательно бороться

Человек всегда стремится к изучению мира, познанию себя и раскрытия своих скрытых резервов. Каждый старается стать лучше, чтобы полноценно раскрыть свой потенциал и привнести улучшения в свою жизнь. Однако, не всегда действия приводят к желаемому результату, а доведенные до автоматизма привычное поведение и вовсе разрушает ряд целей.

Как говорил американский философ и психолог Уильям Джеймс, люди представляют совокупность привычек. Минимум половина наших ежедневных действий и рутины не что иное, как привычки, которые оказывают огромное влияние на наше здоровье, продуктивность и достижения.

Порой для создания новых, полезных привычек необходима не мотивация, а понимание и осознание механизмов влияния на собственные действия и результаты.

Сегодня.Lifestyle рассказывают о четырех книгах, в которых авторы делятся полезной информацией о причинах, мешающих развитию, а также дают свои ценные рекомендации, как работать с собственными привычками.

Ранее мы рекомендовали интересные детские книги о приключениях с захватывающим сюжетом.

"Триггеры. Формируй привычки – закаляй характер", Маршалл Голдсмит

"Триггеры. Формируй привычки – закаляй характер"
Фото: Сегодня

Автор книги известный американский специалист по работе с мотивациями в бизнесе. Он один из востребованных консультантов топ-менеджеров США и во всем мире. Автор рассматривает триггеры, как стимулы, которые играют основную роль в поведении человека. Они окружают нас постоянно. Прочитав книгу, вы узнаете, как найти скрытые резервы в самом себе и как достичь успеха в профессиональной деятельности, развить свой бизнес. Все советы автора основаны на многолетней практике и консультации многих успешных бизнесменов и топ-менеджеров нашего столетия.

"Супермен по привычке", Тайнан

"Супермен по привычке"
Фото: Сегодня

"Привычка – формирует характер". Автор книги известный блогер и автор нескольких книг по самоусовершенствованию человека. Он на своем личном опыте изучил то, о чем пишет. Правильно сформированная полезная привычка поможет человеку высвободить огромный энергетический ресурс для достижения поставленных целей и привести к успеху в жизни. Те действия, на совершение которых требовалось подключить дополнительные резервы организма, после доведения их до состояния привычки больше не потребуют такой ресурсности, а значит, время на усилие не будет потрачено и его можно перенаправить в более перспективном направлении развития личности.

"Китайское исследование. Результаты самого масштабного исследования связи питания и здоровья", Колин Кэмпбелл

Книга
Книга "Китайское исследование. Результаты самого масштабного исследования связи питания и здоровья"
Фото: Сегодня

Ведущий мировой специалист по правильному питанию благодаря многолетним исследованиям о том, как питание влияет на жизнь человека, делится с читателями своими наработками, дает много полезных советов. В книге автор приводит результаты самого масштабного исследования в области биохимии, которое проводилось на протяжении 20 лет, делится инновационными открытиями. Ученые пришли к выводу, что большая часть болезней возникает из-за не правильного питания и результаты, описанные в книге, вас впечатлят.

"Биология желания. Зависимость – не болезнь", Марк Льюис

"Биология желания. Зависимость – не болезнь"
Фото: Сегодня

Автор книги – когнитивный нейробиолог и бывший зависимый делится своими наработкам в сфере причин зависимости. Также в книге рассматриваются аспекты причины зависимостей и что же на самом деле можно считать зависимостью. Ведь механизмы у наркотической, алкогольной зависимостей идентичны с такими, как социальные сети, компьютерные или азартные игры, булимия, шопоголизм, чрезмерное занятие спортом с целью, к примеру, довести фигуру до идеала… Книга дает шанс каждому читателю, кто встал на путь борьбы с зависимостью или помогает желающим от нее избавиться, справиться с ситуацией и победить зависимость.

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Все подробности в спецтеме Книжный клуб

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