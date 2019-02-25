Лучшим актером второго плана стал Махершала Али

Еще четыре актера претендовали на "Оскар" в номинации "Лучшим актером второго плана"

Махершала Али Фото: AFP

"Лучшим актером второго плана" стал Махершала Али за роль в фильме "Зеленая книга". На статуэтку в номинации "Лучший актер второго плана" претендовали: Сэм Рокуэлл – "Власть, Ричард Е. Грант – "Сможете ли вы меня простить?", Сэм Эллиотт – "Рождение звезды", Адам Драйвер – "Черный клановец".

В фильме показана история "вышибалы" Тони Липа, который работал водителем лучшего джазового афро-американского пианиста Дона Ширли, во время его тура по югу США.

Махершала Али Фото: AFP

"Спасибо моей маме, которая мне говорила: "Чтобы достичь успеха, надо постоянно работать и

думать позитивно". Без нее я бы тут не был. Спасибо моей жене, моей дочери, всем, кто приложил

усилия к созданию этого фильма", – прокомментировал Махершала Али,

Справка о фильме "Зеленая книга":

Режиссер: Питер Фарелли

В ролях: Вигго Мортенсен, Махершала Али, Линда Карделлини, Себастьян Манискалко,

Димитар Маринов, Майк Хаттон, П.Дж. Бирн, Джозеф Кортезе, Мэгги Никсон, Фон Льюис

Сценарий: Ник Валлелонга, Брайан Хэйес Карри, Питер Фаррелли

Художник: Тим Галвин, Скотт Плоше, Бетси Хайман

Монтажер: Патрик Дж. Дон Вито

Оператор: Шон Портер

Жанр: Драмы, Комедия

Утонченный и талантливый музыкант отправляется на гастроли. В качестве водителя и

телохранителя он нанимает абсолютно полную противоположность себе – не сдержанного и

простоватого Тони. Однако… противоположности притягиваются – из совместного турне каждый из

них вернется совершенно другим человеком.

Как сообщалось ранее, трансляция

Если вы что-то пропустили и хотите знать все о премии "Оскар 2019", то сайт "Сегодня" ведет онлайн трансляцию церемонии вручения "Оскар 2019".

Также мы напоминаем о том, как велась подготовка к проведению 91-й церемонии награждения премии "Оскар 2019". На месте события работали известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий.

Стоит отметить и то, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

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