Лучший фильм на 8 Марта: пять причин посмотреть фильм "Мої думки тихі" с мамой
Картина в марте выходит в повторный прокат
Нашумевшая комедия Антонио Лукича "Мої думки тихі" настолько понравилась зрителям, что в марте планируется еще один дополнительный показ – отличная возможность сводить маму в кино на 8 Марта!
Сюжет дебютного полного метра Антонио Лукича разворачивается вокруг фрилансера Вадима Ротта, который соглашается на запись звуков животных из Закарпатья. Главный герой отправляется на воплощение своей новой мечты вместе с мамой, которая усложняет это путешествие своей гиперопекой. Ее тоже можно понять, ведь, кроме сына, у нее никого нет и она не хочет остаться одинокой. В путешествии за главным трофеем – звуками раховского крижня или крижня суетливого – семье придется пройти несколько истерик и найти взаимопонимание. Предлагаем пять причин, почему стоит посмотреть фильм "Мої думки тихі" на большом экране с мамой.
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Актерские работы Ирмы Витовской вроде бы не нуждаются в ремарках. За свои роли в кино, театре и на телевидении она получила премии "Киноколо", "Золотой Дюк", "Телетриумф" и "Золотая пектораль". Можно бесконечно перечислять сериалы и фильмы, где Ирма Витовская приняла участие, но тем не менее – это одна из немногих актрис, эмоциональный диапазон которой может соперничать с мировыми кинозвездами. "Мої думки тихі" вполне дают в этом убедиться. С актером главной роли все еще интереснее, ведь он уже долго сотрудничает с Антонио Лукичем в коротких метрах. В отличие от прошлой работы режиссера "В Манчестере идет дождь" Андрей Лидаговский заметно вырос в профессиональном плане. К тому же, он прекрасно играет интонациями, а не только своим пластическим телом. В паре с Ирмой Витовской они формируют ту модель семьи, которая понятна каждому. И выглядит такой дуэт актеров еще и вполне естественно и органично.
Когда речь заходит об узнаваемости образов, это не только о двух главных актерах. Антонио Лукич подбирал с кастинг-директором такие лица, чтобы в них можно легко угадать, например, пограничника возле Румынии и без формы. Это касается абсолютно всего: детский плач в вагоне поезда "Киев-Ужгород", бизнесмен-иностранец, который в Украине хочет перейти на украинский, и даже двое монахов с Венгерского королевства XV века имеют достаточно аутентичный вид. Хотя здесь трудно подтвердить высказанное, потому до наших дней никто из них не дожил. Одна из главных причин такого приближения с реальностью – это язык, который избавился литературности и наконец стал бытовым. Поэтому ваша мама может подхватить несколько находчивых высказываний в будущее.
Кинокомедии с продюсерских принципов часто рассчитываются на аудиторию в возрасте от нуля до сотни, но дебют Антонио Лукича сформулировался уже под влиянием промо-кампании, а не от первой идеи перед съемками. Поэтому и юмор максимально понятен всем – он подходит для наиболее широкой аудитории. Правда, из уст Лидаговского все же всплывает одно крепкое словцо, за что он непременно будет наказан матерью. В этом эпизоде режиссер строит юмор на парадоксальности, ведь мать небольшого роста бьет своего вдвое высшего сына по губам, и наблюдать это без улыбки невозможно. "Мої думки тихі" – это еще и антивозрастное кино, потому что не подыгрывает возрастным группам. Каждый может найти понятный гэг для себя, ведь главные герои попадают в ситуации, из которых даже вполне адекватный человек не смог бы выйти без неуклюжести.
Лента может удивить еще и многообразием музыкального звукоряда. Антонио Лукич сам подбирал песни и писал под них свой сценарий, поэтому вопрос об изменении треков не возникало. Ретровейвный саундтрек, как будто из компьютерной игры, подходит к истории о Вадиме, который отправился записывать звуки животных для вышеупомянутой видеоигры, музыку с которой мы слушаем. Поэтому парадокс, что вызывает смех, проявляется и в аудиоряде. Один трек постепенно переходит из одного кадра в другой, создавая логическую связь между эпизодами. Такой мостик усиливается еще и главной темой, которую, безусловно, запомнит и ваша мама – церковный кавер на Viva Forever от Spice Girls. Права на трек стоили немало, но это оправданные затраты, ведь значение песни для главных героев фильма весит тоже много.
Это не тревел-блог, но "Мої думки тихі" могут смело называться роуд-муви. Вадим на колоритном "фольксвагене" своей мамы проходит большой путь в поисках раховского крижня. И режиссер воспользовался случаем, чтобы показать Ужгород с цветущей сакурой и болотные луга, и открытые горные просторы. Интересно, что кадры не напоминают погоню за прекрасным. Нашлось место и для будней. Животные, звуки которых коллекционирует главный герой, тоже все, как на подбор: козы, попугайчики, свиньи, буйволы и страусы с утками. С мамой вряд ли скоро удастся выбраться в такое путешествие автомобилем, но поход в кинотеатр требует гораздо меньших усилий. Поэтому такой условный National Geographic по нашему Закарпатью удовлетворяет минимальные потребности выбраться в горы.
Напомним, ранее Ирма Витовская рассказала о теме эмиграции в фильме "Мої думки тихі".
Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта
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