Лучший фильм на 8 Марта: пять причин посмотреть фильм "Мої думки тихі" с мамой

Картина в марте выходит в повторный прокат

Нашумевшая комедия Антонио Лукича "Мої думки тихі" настолько понравилась зрителям, что в марте планируется еще один дополнительный показ – отличная возможность сводить маму в кино на 8 Марта!

Кадр из фильма "Мої думки тихі" Фото: YouTube

Сюжет дебютного полного метра Антонио Лукича разворачивается вокруг фрилансера Вадима Ротта, который соглашается на запись звуков животных из Закарпатья. Главный герой отправляется на воплощение своей новой мечты вместе с мамой, которая усложняет это путешествие своей гиперопекой. Ее тоже можно понять, ведь, кроме сына, у нее никого нет и она не хочет остаться одинокой. В путешествии за главным трофеем – звуками раховского крижня или крижня суетливого – семье придется пройти несколько истерик и найти взаимопонимание. Предлагаем пять причин, почему стоит посмотреть фильм "Мої думки тихі" на большом экране с мамой.

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Актерский дуэт Ирмы Витовской и Андрея Лидаговского

Актерские работы Ирмы Витовской вроде бы не нуждаются в ремарках. За свои роли в кино, театре и на телевидении она получила премии "Киноколо", "Золотой Дюк", "Телетриумф" и "Золотая пектораль". Можно бесконечно перечислять сериалы и фильмы, где Ирма Витовская приняла участие, но тем не менее – это одна из немногих актрис, эмоциональный диапазон которой может соперничать с мировыми кинозвездами. "Мої думки тихі" вполне дают в этом убедиться. С актером главной роли все еще интереснее, ведь он уже долго сотрудничает с Антонио Лукичем в коротких метрах. В отличие от прошлой работы режиссера "В Манчестере идет дождь" Андрей Лидаговский заметно вырос в профессиональном плане. К тому же, он прекрасно играет интонациями, а не только своим пластическим телом. В паре с Ирмой Витовской они формируют ту модель семьи, которая понятна каждому. И выглядит такой дуэт актеров еще и вполне естественно и органично.

Узнаваемость

Когда речь заходит об узнаваемости образов, это не только о двух главных актерах. Антонио Лукич подбирал с кастинг-директором такие лица, чтобы в них можно легко угадать, например, пограничника возле Румынии и без формы. Это касается абсолютно всего: детский плач в вагоне поезда "Киев-Ужгород", бизнесмен-иностранец, который в Украине хочет перейти на украинский, и даже двое монахов с Венгерского королевства XV века имеют достаточно аутентичный вид. Хотя здесь трудно подтвердить высказанное, потому до наших дней никто из них не дожил. Одна из главных причин такого приближения с реальностью – это язык, который избавился литературности и наконец стал бытовым. Поэтому ваша мама может подхватить несколько находчивых высказываний в будущее.

Юмор для всей семьи

Кинокомедии с продюсерских принципов часто рассчитываются на аудиторию в возрасте от нуля до сотни, но дебют Антонио Лукича сформулировался уже под влиянием промо-кампании, а не от первой идеи перед съемками. Поэтому и юмор максимально понятен всем – он подходит для наиболее широкой аудитории. Правда, из уст Лидаговского все же всплывает одно крепкое словцо, за что он непременно будет наказан матерью. В этом эпизоде ​​режиссер строит юмор на парадоксальности, ведь мать небольшого роста бьет своего вдвое высшего сына по губам, и наблюдать это без улыбки невозможно. "Мої думки тихі" – это еще и антивозрастное кино, потому что не подыгрывает возрастным группам. Каждый может найти понятный гэг для себя, ведь главные герои попадают в ситуации, из которых даже вполне адекватный человек не смог бы выйти без неуклюжести.

Саундтрек

Лента может удивить еще и многообразием музыкального звукоряда. Антонио Лукич сам подбирал песни и писал под них свой сценарий, поэтому вопрос об изменении треков не возникало. Ретровейвный саундтрек, как будто из компьютерной игры, подходит к истории о Вадиме, который отправился записывать звуки животных для вышеупомянутой видеоигры, музыку с которой мы слушаем. Поэтому парадокс, что вызывает смех, проявляется и в аудиоряде. Один трек постепенно переходит из одного кадра в другой, создавая логическую связь между эпизодами. Такой мостик усиливается еще и главной темой, которую, безусловно, запомнит и ваша мама – церковный кавер на Viva Forever от Spice Girls. Права на трек стоили немало, но это оправданные затраты, ведь значение песни для главных героев фильма весит тоже много.

Тур по Украине

Это не тревел-блог, но "Мої думки тихі" могут смело называться роуд-муви. Вадим на колоритном "фольксвагене" своей мамы проходит большой путь в поисках раховского крижня. И режиссер воспользовался случаем, чтобы показать Ужгород с цветущей сакурой и болотные луга, и открытые горные просторы. Интересно, что кадры не напоминают погоню за прекрасным. Нашлось место и для будней. Животные, звуки которых коллекционирует главный герой, тоже все, как на подбор: козы, попугайчики, свиньи, буйволы и страусы с утками. С мамой вряд ли скоро удастся выбраться в такое путешествие автомобилем, но поход в кинотеатр требует гораздо меньших усилий. Поэтому такой условный National Geographic по нашему Закарпатью удовлетворяет минимальные потребности выбраться в горы.

Напомним, ранее Ирма Витовская рассказала о теме эмиграции в фильме "Мої думки тихі".

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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