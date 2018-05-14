Лучшие фильмы "звездного" Джорджа Лукаса

Режиссер прославился фильмом "Звездные войны" и не стал останавливаться только на этой части

Джордж Лукас. Фото: Getty

Известный американский кинорежиссер, сценарист, продюсер Джордж Лукас 14 мая празднует свой день рождения. В этот день мы вспоминаем его самые успешные фильмы в своей традиционной подборке.

"Звездные войны"

Лукас прославился в 1977 году фильмом "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда". Тогда этому фильму пророчили полный провал, а компании 20th Century Fox банкротство. Но история имела колоссальный успех. Джордж Лукас не стал останавливаться на этом и отснял еще 6 частей космической саги "Звездные войны". Какой из этих фильмов лучше других – выбирайте сами.

"Индиана Джонс"

Фильмы про искателя приключений – Индиану Джонса с Харрисоном Фордом в главной роли имели успех не меньше. Параллельно с работай над "Звездными войнами" Лукас снимал и Индиану. Зрителям настолько понравился мускулистый, юморной мужчина в шляп, что продолжения выходят до сих пор.

"Земля до начала времен"

Мультипликационный фильм, в котором Лукас выступил как сценарист и продюсер. Главным героем мультфильма является молодой апатозавр Литтлфут, который ищет легендарную Великую Долину — место, которое травоядные динозавры считают настоящим раем. По пути туда он встречает ещё четверых малышей-динозавриков: трицератопса Сэру, зауролофа Даки, птеродактиля Питри и стегозавра Спайка.

Напомним, в 2016 году кинорежиссера Джорджа Лукаса назвали "самой богатой знаменитостью Америки".