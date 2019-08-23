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Любомир Мельник: "Моя музыка – единственная в мире, у которой есть настоящий голос фортепиано"

Самый быстрый пианист в мире рассказал "Сегодня" об украинских корнях и своей уникальной технике

Любомир Мельник Фото: пресс-служба

Самый быстрый пианист мира украинского происхлждения Любомир Мельник возвращается в Киев. Он сыграет эксклюзивный летний концерт в Caribbean Club Concert Hall 27 августа.

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Любомир Мельник является автором уникальной фортепианной техники Сontinuous piano music. В переводе это означает "непрерывная музыка". Она базируется на принципе сохранения непрерывного потока звука. Маэстро огорчает то, что публика ее не воспринимала лет 40, а представители классического стиля не признают до сих пор. "Сегодня" удалось пообщаться с гениальным пианистом и расспросить, как возникла эта уникальная техника.

- Расскажите нашим читателям о своих украинских корнях, что связывает вас с Украиной?

- Я родился в Мюнхене, в украинской семье, которая эмигрировала в Германию. Украинский язык был моим первым языком, все вокруг меня было украинским. Я жил во многих странах, но никогда не чувствовал себя частичкой той или иной страны. Я всегда чувствовал себя украинцем. Украинская музыка, искусство, наша история, наши люди – очень для меня важны. Это часть моей души. Я сильно этим дорожу. Я переживаю за Украину, ведь страна переживает теперь страшные времена. Украинская культура всегда были частью меня, моей души.

Любомир Мельник Фото: пресс-служба

- Почему Вас сравнивают с Ференцом Листом? Есть интересный случай или история?

- Ференц Лист – был великим виртуозом на пьяно (Так Любомир Мельник говорит об игре на фортепиано – ред.). Он тоже пропагандировал игру на пьяно. Другие артисты играли классические произведения. Скажем, Бах, Моцарт, Бетховен, Шуберт, и другие – что-то меняли, привносили свое. Но не так много, как Лист. Он многое изменил в музыке. И я тоже привнес в мир совсем новую игру на фортепиано. В моей музыке можно услышать настоящий голос фортепиано.

Раньше люди слушали классические произведения, просто музыку. А когда люди слушают мою музыку, они слышат не только мое произведение, а и настоящий голос пьяно. И это единственная музыка в мире, у которой есть голос пьяно.

- Вы говорите, что continuous music – это настоящий голос фортепиано. В чем же разница звучания фортепиано в классической музыке и в continuous music?

- С одной стороны, это просто понять. В классической музыке фортепиано является инструментом для того, чтобы только донести музыку до людей. Это просто инструмент. Произведения, предназначенные для фортепиано, можно играть на органе, можно играть на маримбе (ударный музыкальный инструмент, родственник ксилофона – ред.), можно играть на разных инструментах и произведение остается само собой. Оно звучит прекрасно.

Но continuous music – это беспрерывная музыка, это часть моей жизни, это голос фортепиано. Ее нельзя перенести на другой инструмент потому, что этот голос исчезнет, а произведение не получит ту красоту, которая есть на пьяно.

Любомир Мельник Фото: пресс-служба

Например, "Лунную сонату" Бетховена можно сыграть на гитаре и она будет звучать просто замечательно. Но мою музыку нельзя сыграть на гитаре или маримбе или любом другом инструменте. Это очень глубокая музыка, это правдивый голос пьяно.

Плюс та техника, в которой я играю, – это шаг вперед на тысячи лет именно для классической техники. Другие пианисты, к сожалению, пока ничего не могут сделать с моей музыкой – они физически не могут играть мою музыку. Их пальцы не работают так быстро. Это показывает, что у моей музыки совершенно иная атмосфера. Во время концерта у меня миллионы разных вариантов игры на фортепиано, как двигать клавиши, если можно так сказать. А у классических пианистов, которые играют концерты, всего 4-5 вариантов. Они так привыкли.

Классические пианисты – являются экспертами в игре классических произведений, но они не могут играть пьяно, они ничего не знают о пьяно (так Любомир Мельник рассказывает об истинной игре на фортепиано – ред.). Но играть на фортепиано – это что-то больше. Нужно тяжело работать и учиться годами.

Любомир Мельник Фото: пресс-служба

- Сколько ушло времени, чтобы найти именно continuous music, ведь Вы учились в Канаде, жили во Франции, работали в Парижской опере?

- Я учился в классической консерватории игры на фортепиано и в принципе меня все устраивало. Но в конце 1970-го года и до 1975 года начались изменения в классической музыке, появлялись новые вещи в музыке, новые жанры. Тогда мне захотелось что-то больше делать на фортепиано, играть что-то новое. Старого способа игры на фортепиано мне уже было недостаточно.

В тот период я не умел делать того, что смог уже через 15 лет. Появился continuous music и на данный момент я играю его уже более 40 лет. И это не перестает жить во мне, я чувствую, что я иду глубже и глубже и знаю больше, и больше о фортепиано. Люди считают, что фортепиано – это только дерево, железо и клавиши. Но у него есть жизнь. Инструмент просто спит во время классического произведения.

- Вы самый быстрый пианист в мире. Можно ли говорить о том, что скорость игры на фортепиано отражает уровень владения инструментом?

- Это правда. У всех пианистов в мире есть свой максимум, который он может "выжить" играя на фортепиано. Сейчас у пианистов физический максимум на 13-14 нот в секунду. Они не могут перейти этот максимум. Даже 15-16 для многих – практически невозможно. А я играю более 19 нот в секунду! Я тренировался этому годами. И только через continuous music смог достичь такого уровня, ведь он меняет тело. Чтобы играть на такой скорости, как я, у многих может уйти более 15 лет труда.

- Есть ли у Вас специальные упражнения для рук, для пальцев, которые отличаются от упражнений классических пианистов?

- Существуют упражнения классические и их очень много. Та музыка, которую играют классические пианисты – суперпрекрасная. Нам нужны классические концерты, я не хочу, чтобы люди это бросали. Но я бы хотел, чтобы пианисты делали и новые вещи, это же новый способ играть пальцами и руками. Поэтому классические упражнения я и мои студенты не делают. Есть разные физические упражнения для рук и тела, чтобы во время концерта была целостность тела и фортепиано. Когда я играю концерт, то мое тело, будто бы сливается с инструментом через клавиши и до середины фортепиано.

Любомир Мельник Фото: пресс-служба

- Вы выполнили в дуэте с украинской певицей Христиной Соловей композицию Fortepiano. Как проходили репетиции, как готовились?

- Это был прекрасный дует. Христина написала прекрасную песню. Такая музыка должна жить. Это сложная вещь, поэтому нужно подготовиться и подготовить себя. Мне было очень приятно играть эту музыку вместе с Христиной. Мне бы хотелось сделать какие-то новые произведения вместе.

- Видите ли Вы в ком-то, в молодом талантливом пианисте того, кто будет продолжать Ваше дело, вашу музыку continuous music?

- Есть молодые пианисты, которые только начинают учиться и еще не дошли далеко. Ведь это сложный и длительный путь. Но пока что нет того, с кем бы я мог сейчас вместе выступать на сцене. Я бы очень хотел, чтобы кто-то сыграл со мной на сцене концерт целый час, где бы на сцене стояли одновременно два фортепиано. Для меня важно – передать другим то, что я могу сейчас играть на фортепиано.

Чтобы молодые пианисты смогли сыграть эту музыку. Впрочем, это очень странная ситуация, ведь классический мир абсолютно не хочет принимать новую музыку, ту, что я играю. Классические пианисты не заинтересованы в новой музыке, они играют Баха, Бетховена. Они не хотят видеть новый мир музыки.

- Где именно родилась Ваша уникальная техника?

-Она родилась внезапно. Это был 1973 год в Париже. Я играл для модерн-танцовщицы Кэролин Карлсон. Она была большой звездой во Франции и проводила мастер-классы для молодежи. От нее пришло вдохновение. Я играл на ее лекциях. После этих мастер-классов во мне возникали идеи continuous music.

Любомир Мельник Фото: пресс-служба

- Что Вас вдохновляет? Вы что-то слушаете, представляете?

- Все, что есть в моей жизни, все отображается в моей музыке. Это меняет меня каждую минуту. Я вижу новые вещи, делаю новые вещи. Душа растет каждое мгновение и все, что происходит в моей жизни – имеет течение. Есть время, когда я творю, создаю произведения. Каждое произведение – создается из ничего, внезапно, начинается идея и что-то новое может творится днями, месяцами или годами.

В моей музыке есть вода, даже на физическом уровне. Ведь никто не знает, что такое вода. Мы не можем создавать воду, она есть важной для нашей жизни. Три главных вещи в моей музыке: вода, воздух и камень.

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