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Любовь и свобода – дороже жизни: обзор мультфильма "Как приручить дракона 3"

Сайт "Сегодня" сделал обзор картины "Как приручить дракона 3"

Алина Устиловская
Сегодня, 12:05
"Как приручить дракона 3: Скрытый мир"
"Как приручить дракона 3: Скрытый мир"
Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах вышла долгожданная премьера – третья и завершающая часть мультфильма "Как приручить дракона". Это история о юном вожде племени викингов Иккинге и его драконе Беззубике (Ночная фурия). Невероятно, как через несколько лет после выхода первых двух частей создатели сумели сделать настоящий мультипликационный блокбастер. Сайт "Сегодня" сделал небольшой обзор мультистории о драконах.

"Как приручить дракона 3"
"Как приручить дракона 3"
Фото: YouTube

"Как приручить дракона 3: Скрытый мир": сюжет и герои фильма

Сама франшиза "Как приручить дракона" основана на одноименной серии книг Крессиды Коуэлл, и включают в себя теперь уже три полнометражных фильма, а также мультсериал, состоящий из восьми сезонов (сначала на Cartoon Network, затем на Netflix).  Режиссером выступил Дин Деблуа, который создал две предыдущие части мультфильмов о драконах.

По сюжету мультфильма "Как приручить дракона 3: Скрытый мир", Иккинг наконец-то создал утопию, где викинги живут в мире с драконами, но покой оказался временным. Новый враг вновь у ворот, и викингам предстоит объединиться с драконами в очередной раз, чтобы отстоять свой мир. Оказывается, что и Беззубик не последний в своем роде дракон. Он влюбляется в Дневную фурию – белого дракона. 

"Как приручить дракона 3"
"Как приручить дракона 3"
Фото: YouTube

Что же, можно с уверенностью сказать, что завершающая часть детского мультика превратилась в настоящий мультипликационный блокбастер. Сама история, как герои повзрослела, окрепла, возмужала.

Третья часть мультфильма поражает своей визуальной составляющей и заставляет открывать рот – вот правда. Первый мультфильм "Как приручить дракона", который вышел еще в 2010-м году, кто помнит, "взял" публику своей детализацией и прорисовкой персонажей. Но тут технологии ушли на порядок дальше. Реалистичная физика воды, песка, облаков, огня, красота скрытого мира драконов, массовые сцены битв. Даже мельчайшие детали внешности каждого из персонажей – поражают не только детей.

В картине мы видим все тех же персонажей – Иккинга и его дракона Беззубика, маму юного вождя Валку, Астрид – девушку Иккинга, Задираку, Забияку и других. Появились и новые персонажи – охотник на драконов Гриммель, который убивает всех Ночных Фурий. Он известен своими изощренными методами охоты и убийств драконов. Он намерен заполучить Беззубика и пускает в ход чары Дневной Фурии. Но, как такая история может закончится не хеппи-эндом?

"Как приручить дракона"
"Как приручить дракона"
Фото: YouTube

Картинка и впечатления от мультфильма

В мультфильме полно жестких сцен, но в то же время, он не лишен шуточек (игра Беззубика с ногой Иккинга или брачный танец драконов), трогательных моментов (встреча семьи Иккинга и семьи Беззубика), лирических фраз. И все бы хорошо, но вот история становления Иккинга вождем, а Беззубика – королем драконом немного не дописана. Не четко сделана и сюжетная линия этого Гриммеля. Появился, поймал, упал и финал. Хотелось бы больше предыстории с отцом Иккинга или крах его подлых планов на счет Ночной фурии, что ли. 

"Как приручить дракона 3"
"Как приручить дракона 3"
Фото: YouTube

Что касается идеи, то мне показалось, что помимо мысли, что любовь и свобода – неразделимы и за них можно отдать жизнь, также таким образом автор показал и взаимоотношения людей и друзей наших меньших, человека и природы. Нельзя забывать, то у животных тоже есть чувства, желания, им грустно и одиноко и хочется любви. Нельзя забывать о силах природы. 

"Люди поговаривают, что драконы до сих пор дают о себе знать вулканами, землетрясениями и стихиями, показывая, что ждут, когда люди найдут решение жить с ними в мире"

Может нужно хоть иногда прислушиваться к себе и к природе. Стоит верить в себя и собственные силы, а также заниматься тем, что умеешь и быть таким, кокой ты есть, несмотря ни на что. 

Напомним, ранее создатели анимации выпустили интересный новогодний проморолик, который показывает дракона Беззубика в нашем мире. Он находится на знаменитой площади Таймс-сквер в Нью-Йорке в канун Нового года.

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Источник: Сегодня
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