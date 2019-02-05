Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Любовь на все времена: список фильмов ко Дню святого Валентина

Мы сделали подборку романтических и трогательных фильмов на День святого Валентина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:35
"Воды слонам"
"Воды слонам"
Фото: YouTube

Близится день всех влюбленных и пора составлять романтическую подборку – фильмы о любви на День святого Валентина. Чтобы облегчить ваш выбор, Сегодня.Lifestyle предлагаеn подборку хороших и трогательных фильмов.

"2+1", 2016

Жизнь главного героя была легка и беззаботна ровно до тех пор, пока одна из его бывших не подкинула ему грудного ребёнка. Решив, что такая проблема ему не нужна, он поехал искать мать малышки Глории. Но все сложилось иначе.

"Рождение звезды", 2018

Фильм Брэдли Купера, в котором певица Леди Гага дебютировала как актриса. Картина рассказывает историю кантри-музыканта Джексона Мейна и талантливой певицы Элли, которая с его помощью становится настоящей звездой. Однако со временем популярность звезды кантри уходит в прошлое, и это превращается в испытание для отношений пары.

"Тихая гавань", 2013

В морозный вечер можно перенестись на берег океана, где теплый ветер ласкает ваши волосы и плечи. Именно там происходят события фильма. Девушка Кэти однажды совершает отчаянный побег и обретает "тихую гавань" в маленьком спокойном южном городке. Но готова ли Кэти к новым отношениям с вдовцом Алексом Уитли?

"Воды слонам", 2011

Времена Великой депрессии. Студент-ветеринар Якоб бросает учебу после того, как его родители погибают, и присоединяется к Benzini Brothers – самому грандиозному цирковому шоу на Земле. Там он начинает работать ветеринаром, а заодно и влюбляется в прекрасную наездницу Марлену, которая, правда, замужем за Августом –харизматичным, но жестоким дрессировщиком. Интересный дуэт Риз Уизерспун и Роберта Паттинсона.

"Жена путешественника во времени", 2008

Они познакомились, когда ей было 6, а ему – 36. Они поженились, когда ей было 23, а ему 31. Потому что Генри страдает редким генетическим заболеванием – синдромом перемещения во времени. Его исчезновения из жизни Клэр непредсказуемы, появления – комичны, травматичны и трагичны одновременно.

Напомним, ранее мы делали подбору фильмов о любви, которые уже давно стали классикой кинематографа и которые хочется пересматривать снова и снова.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Шоколадные кексы на День святого Валентина Любовь и юмор: ТОП-5 лучших фильмов с Адриано Челентано Валентинки своими руками: оригинальный подарок на День влюбленных Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях
день святого валентина что посмотреть вечером Жена путешественника во времени Воды слонам
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Поклонники в восторге от изысканной фотосессии Алины Гросу
Поклонники в восторге от изысканной фотосессии Алины Гросу
Новый тип батарей продлит время работы смартфона в восемь раз
Новый тип батарей продлит время работы смартфона в восемь раз
49-летняя Дженнифер Лопес показала безупречную фигуру
49-летняя Дженнифер Лопес показала безупречную фигуру

Популярные статьи

Вчера, 16:50Fun

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 15:06Психология

Сложные люди: четыре самых вспыльчивых знаков зодиака

Вчера, 12:25Афиша

Тони вернется, а Тор злится: появился крутой тизер "Мстителей 4"

Вчера, 06:35Психология

Назван секрет счастья для каждого знака зодиака

Вчера, 04:15Психология

Гороскоп на сегодня: у Близнецов весьма непростой день, а Весам не стоит отказываться от предложений

3 февраляШоу-бизнес

Очевидец рассказал, что происходило перед смертью Децла

3 февраляШоу-бизнес

Смерть рэпера Децла: появились новые подробности

3 февраляШоу-бизнес

Памяти Децла: факты о рэпере и его лучшие хиты

3 февраляШоу-бизнес

Реакция коллег на смерть Децла: Шнуров написал стих, а Тимати вспомнил прошлое

3 февраляШоу-бизнес

Децл хотел инсценировать свою смерть в 35 лет

3 февраляШоу-бизнес

Как мать и жена Децла отреагировали на его смерть

3 февраляПсихология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Лев

3 февраляШоу-бизнес

Умер знаменитый рэпер Децл

3 февраляПсихология

Гороскоп на неделю: у Стрельцов звездный час популярности, а Рыбам нужно уединиться

2 февраляШоу-бизнес

Названы имена специальных гостей "британского Оскара"

2 февраляПсихология

Как определить, готов ли ваш ребенок к первому классу

Новости партнеров

Лолита Милявская раскрыла тайны рождения особенной дочери
Лолита Милявская раскрыла тайны рождения особенной дочери
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Покажи парикмахеру: стрижки на среднюю длину волос
Покажи парикмахеру: стрижки на среднюю длину волос
"Обрізала волосся?": Ані Лорак шокувала мережу зміною іміджу
Жена Тайсона дразнит поклонников фотографиями в бикини
Жена Тайсона дразнит поклонников фотографиями в бикини
Когда стоит крестить новорожденного ребенка
Когда стоит крестить новорожденного ребенка
Настоящая королева: как Кейт Миддлтон изменилась за 8 лет брака
Настоящая королева: как Кейт Миддлтон изменилась за 8 лет брака
Врач назвал реанимацию Децла
Врач назвал реанимацию Децла "формальной" и объяснил почему