Любовь вопреки: появился красивый трейлер фильма "Солнце тоже звезда"
Главную роль исполнила Яра Шахиди
В сети наконец-то появился трейлер фильма "Солнце тоже звезда" режиссера Ри Руссо-Янга.
Главная героиня фильма – молодая иммигрантка из Ямайки Наташа Кингсли узнает, что через сутки ее вместе с семьей принудительно вышлют из США. Девушка ищет способ избежать депортации. В самый неподходящий момент она влюбляется в корейца Даниэля.
В фильме сыграли: Яра Шахиди, Чарльз Мелтон, Фэйт Логан, Гбенга Акиннагбе, Джейк Чои.
Напомним, киностудия Warner Bros. опубликовала первый трейлер нового фильма "Шафт", главные роли в котором исполняют Джесси Ашер, Сэмюэл Л. Джексон.
Также в сети появился трейлер криминальной драмы "Город на холме", продюсерами которой выступили Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Также студия Marvel выпустила новый тизер фильма "Мстители: Финал".
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