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Любовь вопреки: появился красивый трейлер фильма "Солнце тоже звезда"

Главную роль исполнила Яра Шахиди

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:02
"Солнце тоже звезда"
"Солнце тоже звезда"
Фото: YouTube

В сети наконец-то появился трейлер фильма "Солнце тоже звезда" режиссера Ри Руссо-Янга.

Главная героиня фильма – молодая иммигрантка из Ямайки Наташа Кингсли узнает, что через сутки ее вместе с семьей принудительно вышлют из США. Девушка ищет способ избежать депортации. В самый неподходящий момент она влюбляется в корейца Даниэля.

В фильме сыграли: Яра Шахиди, Чарльз Мелтон, Фэйт Логан, Гбенга Акиннагбе, Джейк Чои.

 

Напомним, киностудия Warner Bros. опубликовала первый трейлер нового фильма "Шафт", главные роли в котором исполняют Джесси Ашер, Сэмюэл Л. Джексон.

Также в сети появился трейлер криминальной драмы "Город на холме", продюсерами которой выступили Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Также студия Marvel выпустила новый тизер фильма "Мстители: Финал".

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фильм трейлер Яра Шахиди Солнце тоже звезда
Источник: Сегодня
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