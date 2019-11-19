Любовный триллер: Наталья Могилевская представила тизер клипа на песню "Покохала"

Певица презентовала саму композицию ранее

Наталья Могилевская Фото: пресс-служба

Наконец-то в сети появился официальный тизер клипа на песню "Покохала" украинской певицы Натальи Могилевской, которая недавно рассказала о своей личной жизни.

Узнайте подробности личной жизни Натальи Могилевской:

Премьера песни состоялась на главном паркете страны "Танці з зірками". Наталья призналась, что написала эту песню для человека, которого полюбила, и в прямом эфире призналась ему в любви.

Однако, Могилевская не перестает удивлять поклонников и держит в секрете сюжет видео. Отмалчиваясь от официальных комментариев, артистка лишь опубликовала в своем Instagram пост с подписью: "Ловите тизер "Я покохала"! Пишите Ваши предположения, каким будет сюжет. Люблю Вас позабавить!".

В соцсетях поклонники прокомментировали тизер так: "Ощущение, что в конце клипа произойдет убийство", "Мне показалось, что топор его в крови".

Напомним, что над созданием работала FOXX/Studios во главе с Вадимом Лисицей, знаменитым аранжировщиком "Фабрики зірок", продюсером певицы Alyosha, саунд-продюсером LOBODA и сопродюсером многих треков MOZGI Entertainment.

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