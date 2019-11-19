Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Любовный триллер: Наталья Могилевская представила тизер клипа на песню "Покохала"

Певица презентовала саму композицию ранее

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:15
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская
Фото: пресс-служба

Наконец-то в сети появился официальный тизер клипа на песню "Покохала" украинской певицы Натальи Могилевской, которая недавно рассказала о своей личной жизни.

Узнайте подробности личной жизни Натальи Могилевской:

Премьера песни состоялась на главном паркете страны "Танці з зірками". Наталья призналась, что написала эту песню для человека, которого полюбила, и в прямом эфире призналась ему в любви.

Читайте также:
Очень трогательно: Наталья Могилевская выпустила свою версию гимна Украины

Однако, Могилевская не перестает удивлять поклонников и держит в секрете сюжет видео. Отмалчиваясь от официальных комментариев, артистка лишь опубликовала в своем Instagram пост с подписью: "Ловите тизер "Я покохала"! Пишите Ваши предположения, каким будет сюжет. Люблю Вас позабавить!".

В соцсетях поклонники прокомментировали тизер так: "Ощущение, что в конце клипа произойдет убийство", "Мне показалось, что топор его в крови".

Напомним, что над созданием работала FOXX/Studios во главе с Вадимом Лисицей, знаменитым аранжировщиком "Фабрики зірок", продюсером певицы Alyosha, саунд-продюсером LOBODA и сопродюсером многих треков MOZGI Entertainment.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Наталья Могилевская рассказала, как изменилась ее жизнь Такой еще не видели: Наталья Могилевская предстала в латексе Наталья Могилевская публично призналась в любви своему избраннику Они вернулись: Наталья Могилевская и Влад Яма станцевали на паркете "Танців з зірками 2019"
песня Наталья Могилевская тизер
Реклама

Новости партнеров

Как расставить мебель в однокомнатной квартире (57 фото)
Как расставить мебель в однокомнатной квартире (57 фото)
Мощь и красота: очаровательная Марина Бех-Романчук. Фото
Мощь и красота: очаровательная Марина Бех-Романчук. Фото
Врач-диетолог прокомментировал исследование о молоке и раке
Врач-диетолог прокомментировал исследование о молоке и раке
Колишній чоловік української співачки оголосив про розлучення
Колишній чоловік української співачки оголосив про розлучення

Популярные статьи

Сегодня, 09:14Fun

Мужчина наотрез отказался лететь с соседкой в самолете: фото девушки

Сегодня, 04:58Fun

19 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 15:02Шоу-бизнес

Сын Тины Кароль попросил у звездной мамы необычный подарок: подробности

Вчера, 13:21Fun

18 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 12:30Афиша

Киносеанс дома: ТОП-5 душевных фильмов для просмотра в плохую погоду

Вчера, 11:06Шоу-бизнес

Больше не тайна: экс-супруг Жанны Фриске впервые поделился совместным фото с невестой

Вчера, 10:57Техно

Tesla проехала полмиллиона километров: что у нее сломалось

Вчера, 09:07Техно

Microsoft серьезно "порежет" Windows 10: что удалят

Вчера, 09:00Food

Новый год 2020: что нельзя ставить на стол в год Крысы

Вчера, 08:17Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в полуфинале

17 ноябряАфиша

В Великобритании погибла актриса Джейн Хейуорд

17 ноябряШоу-бизнес

Певец Влад Дарвин женился: первые фото необычной свадьбы

17 ноябряFun

День студента 2019: поздравления, прикольные картинки и открытки

17 ноябряFun

День студента 2019 в Украине: история праздника

17 ноябряFun

17 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

17 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 17—23 ноября: все знаки зодиака

Новости партнеров

Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Жена Михаэля Шумахера сделала заявление о его состоянии
Жена Михаэля Шумахера сделала заявление о его состоянии
Глаза как у папы: дочь Алена Делона – настоящая красавица
Глаза как у папы: дочь Алена Делона – настоящая красавица
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование
Яблоки для шведской королевы
Яблоки для шведской королевы
Секрет приготовления вкусного картофельного пюре
Секрет приготовления вкусного картофельного пюре
Беременна? Ксения Собчак засветила округлившийся животик
Беременна? Ксения Собчак засветила округлившийся животик
Красотка, доказавшая волшебное влияние велосипеда на женское тело
Красотка, доказавшая волшебное влияние велосипеда на женское тело