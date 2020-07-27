"Люди массово теряют контроль": актеры триллера "Неистовый" рассказали о фильме и работе с Расселом Кроу

Карен Писториус и Джимми Симпсон отметили универсальность этого экшн-триллера

30 июля в кинотеатрах стартует экшн-триллер "Неистовый" с лауреатом премии "Оскар" Расселом Кроу в роли загадочного Мужчины. Поспорив в автомобильной пробке с матерью-одиночкой Рейчел (Карен Писториус), он решает "преподнести урок", "научить извинятся" и "показать, что такое плохой день", методично превращая в настоящий ад жизнь девушки, ее близких и всего городка.

В преддверии премьеры фильма Сегодня.Lifestyle поговорили с ведущей актрисой триллера Карен Писториус и исполнителем роли ее лучшего друга Джимми Симпсоном об их новом фильме, работе с легендарным Расселом Кроу и универсальности "Неистового".

Карен Писториус в роли Рейчел в фильме "Неистовый" Фото: пресс-служба

Карен, Джимми сперва расскажите немного о своих персонажах, ведь еще до встречи с Мужчиной все было очень непросто в жизни Рейчел?

Карен: Рейчел – одинокая мама, прошедшая через тяжелый развод, на которую в один момент навалилось слишком многое и все это держится на ее плечах.

Джимми: В свою очередь, Энди – адвокат и друг Рейчел, который предлагает ей свою помощь, бесплатный юридический совет в трудную минуту, и именно так оказывается втянут в последствия дорожного инцидента с участием Рейчел.

Джимми Симпсон в роли Энди в фильме "Неистовый" Фото: пресс-служба

Джимми, у вас за плечами большой актерский опыт (Джимми Симпсон – звезда культовых шоу "Мир Дикого Запада", "Карточный домик", "Черное зеркало" и др.), расскажите, чем вас заинтересовал сценарий "Неистового"?

Джимми: Мои первые мысли – это же адреналиновая гонка, которая при этом отражает состояние современного общества, и не только американского, ведь подобные настроения существуют по всему миру. Я был заинтересован сразу, и команда собралась впечатляющая – режиссер (Деррик Борте – ред.), актерский состав невероятный, так что я моментально согласился.

Кадр из фильма "Неистовый" Фото: пресс-служба

Карен, как вам работалось с Расселом Кроу?

Вдохновляюще, я чувствую себя невероятно удачливой: играть с Расселом Кроу в одном фильме, наблюдать за его подходом, впитывать этот опыт насколько это возможно.

Считаете ли вы, что отношение к поступкам самой Рейчел тоже может быть не самым позитивным со стороны зрителя?

Карен: Безусловно легко получится осудить Мужчину, но многие действительно могут негативно отнестись и к поступкам Рейчел. У обоих ощущение, будто их мир рассыпался на части. Надеюсь, зритель это заметит, ровно, как и то, что мой персонаж однозначно лучше познает себя в результате этих событий и укрепит взаимоотношения с сыном.

Рассел Кроу в фильме "Неистовый" Фото: пресс-служба

А ваша героиня считает себя хорошей матерью?

Я не думаю, что она считает себя хорошей матерью и, честно говоря, я не знаю много мам, которые убеждены, что все делают исключительно правильно, воспитывая своих детей.

Как вам кажется, что собой символизирует "Мужчина" в исполнении Рассела Кроу?

Карен: Мне кажется, "Мужчина" олицетворяет собой гнев, который существует в обществе, и который все никак не может быть выражен адекватно. А дорога сама по себе служит триггером, это место, где все приходит к кульминации и все вырывается наружу.

Джимми: В этом фильме, наверное, очень многие могут увидеть небольшой фрагмент из тысяч ужасающих аспектов поведения "Мужчины", да и других героев, и сказать – "Да, я иногда так говорю или делаю. Самое время остановится, пока я совсем не сошел с ума".

Кадр со съемок фильма "Неистовый" Фото: пресс-служба

Как вам кажется, почему фильм будет понятен в абсолютно разных странах?

Карен: Дорожный гнев – сейчас практически универсальное явление, почти у каждого будет своя история, без таких последствий, но определенные общие черты легко угадываются.

Джимми: Люди массово теряют контроль и "Неистовый" – это самое настоящее зеркальное отображение этих настроений, в обертке яркого триллера. Очень универсальная и современная история. Иногда необходим крутой фильм, чтобы он стал зеркалом, в котором мы бы увидели, что творим.

Смотрите трейлер к фильму "Неистовый":

Не пропустите триллер "Неистовый" в кинотеатрах с 30-го июля.

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