Люди, повлиявшие на украинское кино за последние 10 лет

Исполнительный директор Украинской киноакадемии назвала самые яркие персоналии

Анна Мачух Фото: пресс-служба

Также как кино не существует без зрителя, индустрия не существует без людей. Соответственно, на ее становление и развитие влияют определенные личности и имена.

Одесский международный кинофестиваль стал главным кинособытием этого лета, смотрите подробности:

Исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух назвала самые знаковые персоналии, которые оказали непосредственное воздействие на украинскую киноиндустрию в последнее десятилетие.

Украинские режиссеры

Украинское кино, безусловно, не получилось бы без талантливых режиссеров. И у нас такие есть. Да, наш кинематограф вошел в активную фазу развития не так давно, долго находясь до этого в периоде застоя. Но последние годы показали, что мы готовы выходить не только к своему зрителю, но и на международную арену. Во многом благодаря именно украинским режиссерам, которые продуцируют нетривиальное кино, интересное также иностранному сообществу.

В 2014 году на весь мир прогремело труднопроизносимое для многих имя Мирослава Слабошпицкого. Его полнометражный игровой дебют "Племя", в котором нет ни единого озвученного слова, покорил Канны. С лазурного берега режиссер увез три из четырех возможных наград "Недели критики", в том числе Гран-при. Фестивальный успех дал возможность Слабошпицкому заключить контракт с Брэдом Питтом на будущую экранизацию фильма "Тигр" по книге канадского журналиста Джона Вэйлланта. А сейчас самый титулованный украинский режиссер работает над экологическим триллером "Антропоцен" о событиях, происходивших в Чернобыльской зоне после техногенной катастрофы.

Сергей Лозница Фото: пресс-служба

Также знаковым для украинского кино режиссером считаю Сергея Лозницу, который забрал сразу три "Золотые Дзыги" на Третьей церемонии Кинопремии. На сегодняшний день обсуждение украинского кино невозможно без упоминания его имени, а его работы – всегда в центре внимания на международных фестивалях. Это человек, который очень глубоко копает в своих фильмах, благодаря чему освещает локальные темы на мировом уровне. Таким образом он показал то, что творится на Донбассе, отстраненно рассказал о событиях Майдана, о том, с чем сталкиваются люди на постсоветском пространстве в фильме "Кроткая". Стиль и манера Лозницы принесли ему уже немало наград, среди которых приз фильму "Донбасс" за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд" в Каннах.

Виктория Тигипко

Признаюсь, что немного сомневалась в профессиональной этичности этого пункта, ведь я непосредственно связана с проектами Виктории Тигипко. Тем не менее, было бы глупо отрицать ее существенное влияние на украинскую киноиндустрию. Именно благодаря Виктории Тигипко в 2010 году появился фестиваль интеллектуального зрительского кино – Одесский международный кинофестиваль. Тогда многие скептики пророчили ему одноразовое появление, а в 2019-м он уже отпраздновал 10-летие и масштабируется дальше.

Виктория Тигипко Фото: пресс-служба

Именно на ОМКФ проходит единственный в Украине кинорынок – Летний и Зимний. Также в его рамках работает индустриальная секция Film Industry Office. Аналога такой площадки для нетворкинга между участниками индустрии раньше не было и нет по сей день. Кроме того, Виктория Тигипко – Глава Наблюдательного совета Украинской киноакадемии, которая 28 апреля 2020 года готовится вручать уже Четвертую Национальную кинопремию "Золотая Дзыга".

Филипп Ильенко

Семья Ильенко прочно связано с кино уже лет 60. Это целая династия кинематографистов и последние 5 лет одному из его представителей выпала возможность стоять у руля кинопроцесса. Во главе Государственного агентства Украины по вопросам кино до своего увольнения стоял Филипп Ильенко. За период его управления с августа 2014-го по август 2019-го было произведено 173 фильма, при том что уже начато производство еще 194 картин. Немаловажно и то, что "во времена" Ильенко финансирование кино государством выросло с 63 млн грн до 505 млн грн. Именно благодаря ему проведение питчингов стало прозрачным – данные, касающиеся конкурсов находятся в свободном доступе. Также был принят Закон о поддержке кинематографа, к которому очень долго шли. Документ пережил президентское вето, несколько переделок, согласования и игнорирования, пока в марте 2017 года его не приняли. Тоже самое касается и создания Совета по кинематографии и принятия закона о рибейтах.

Филипп Ильенко Фото: facebook.com/odesaiff

Но экс-глава Госкино повлиял не только на внутренние изменения в киноиндустрии, но и на внешние проявление. За последние пять лет 28 украинских фильмов участвовали в кинофестивалях класса "А", в том числе в Каннах, Берлине и Венеции. Там же регулярно появляются украинские стенды и полноценные павильоны. На них тоже увеличили выделяемый бюджет. Плюс ко всему благодаря проделанной работе Госкино при Ильенко в 2015 году Украина подписала двусторонний договор о копродукции с Израилем, позже в этом же году подписали Меморандум о сотрудничестве между Бразильским национальным агентством по вопросам кино (ANCINE) и Госкино, а в июле – соглашение о сотрудничестве в сфере кинематографа между Канадой и Украиной.

Иван Козленко

За почти пять лет с того момента, как Иван Козленко стал руководителем Довженко-Центра, восьмиэтажное здание обанкротившейся кинокопировальной фабрики превратилось в арт-центр, где есть театральная и музыкальная сцены, кафе, книжный магазин, проходят выставки и кинопоказы. А недавно открыли еще и Музей кино. Козленко был в Довженко-Центре еще в 2011 году, но тогда находился на посту замдиректора по архивному делу. После революции в 2014 году его назначили гендиректором центра. Козленко поменял штат работников, нормализовал экономические положение, сделал ремонт и превратил государственный киноархив в культурный кластер, куда хочется постоянно приходить.

Олег Сенцов

Олег Сенцов Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Пять лет украинский режиссер Олег Сенцов незаконно удерживался в российской тюрьме, осужденный за то, чего не совершал. И все пять лет за происходящим пристально следила не только Украина, но и другие страны. Дело Олега Сенцова стало чуть ли не делом чести для всего мирового сообщества. Все требовали его освобождения, со страхом считали дни его голодовки, а мы оставляли для него специальное место в зале на ОМКФ в надежде, что режиссер его скоро займет. 7 сентября состоялся долгожданный обмен пленными и Олег Сенцов вернулся домой. Сейчас мы ждем выхода его нового фильма "Номера", который он, находясь в заключении, снял вместе с Ахтемом Сеитаблаевым.

Напомним, что украинская актриса Светлана Барандич получила награду престижного кинофестиваля в Ирландии.

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