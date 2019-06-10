Люди в черном, животные и бандиты: что посмотреть в кино на этой неделе 10-16 июля

В кино выходит долгожданная премьера перезагрузки "Людей в черном"

"Люди в черном: Интернешнл" Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах можно будет посмотреть главные кинопремьеры недели с 10-16 июня. Итак, с 13 июня в кинотеатрах можно посмотреть три новых фильма: фантастический боевик, приключенческий семейный фильм и криминальный триллер.

"Люди в черном: Интернешнл"

Кинолента станет перезапуском и представит новых героев: на смену агентам Джею и Кею (Уилл Смит и Томми Ли Джонс) придут Эйч и Эм, которых сыграют Крис Хемсворт и Тесса Томпсон. События нового фильма не будут игнорировать предыдущие части, но сюжет будет происходить в другом месте и не будет связан с трилогией Барри Зонненфельда.

"Приключение хорошего пса/Собачья жизнь"

Фильм снят по произведению Брюса Кэмерона "Жизнь и цель собаки". Итан подружился со щенком Бейли как только увидел его. Проходят годы, а мальчик и собака неразлучны. Верный пес помогает Итану познакомиться с Ханной, на которой он вскоре женится. Но...время невозможно остановить и пес состарился, а потом умер. Итан сильно переживает смерть друга, но вскоре понимает, что душа Бейли теперь живет в полицейской овчарке.

По сюжету, Кристиан работает в полиции Копенгагена. В последнее время он одержим идеей найти преступника, некоего Имрана из организации ИГИЛ, который лишил жизни лучшего друга и напарника Кристиана – Ларса. Охоту на бандита Кристиан ведет с бывшей девушкой погибшего друга. Все больше вникая в суть дела, они понимают, что здесь замешано ЦРУ и Имрана попросту подставили. Разведывательное управление использует Имрана в своих целях, и именно поисках террористической группировки. Теперь Кристиану и Алекс придется спасать уже свою жизнь.

Напомним, в украинских кинотеатрах с 6 июня вышло пять новых кинофильмов: фантастический байопик об Элтоне Джоне, фантастический боевик с Софи Тернер, вестерн, детский анимационный фильм и биографическую драму.

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