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MAD HEADS UA презентовали долгожданное видео на песню "Караоке"

Идея песни взята из жизни и основана на реальных событиях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:14
MAD HEADS UA
MAD HEADS UA
Фото: пресс-служба

Сегодня, 8 октября, группа MAD HEADS UA выпустила клип на песню под названием "Караоке". Это первая композиция написанная Михаилом Безушко совместно с музыкантами группы MAD HEADS – Станиславом Семилетовым и Вадимом Никитаном.

Также узнайте о том, что Юлия Санина чуть не сгорела во время съемок своего клипа:

Идея песни взята из жизни и основана на реальных событиях. Она была написана после посещения ребятами караоке бара в Одессе во время гастролей. Это действительно было безумно весело, так что захотели снять клип, в котором постарались передать все самые яркие ситуации происходившие с ними в реальности.

"Песня "Караоке" написана и основана на реальных событиях. Во время гастролей с группой в городе Одесса мы настолько были заряжены концертом, что нам не хотелось, чтобы этот день заканчивался. Тогда мы решили продолжить его в караоке. Сложно в нескольких словах описать насколько был крутой этот вечер, все было настолько ярко, что это нас вдохновило на написание песни "Караоке". Чтобы детальнее срисовать картину всей вакханалии, которая происходила, мы решили снять на нее клип" – рассказалт фронтмен группы MAD HEADS UA Михаил Безушко.

Режиссером клипа выступил Сергей Шляхтюк – талантливый кинорежиссер, который посвятил свою жизнь развитию украинского кинематографа, не только как режиссер, но и каскадер, актер и постановщик.

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"С Сергеем было очень интересно и приятно работать. Благодаря его высокому профессиональному уровню и богатому опыту, он умеет вдохновлять, влюблять, объединять очень разных людей, ставить правильные задачи и мотивировать всех на съёмочной площадке, даже "диких животных", превращая весь процесс в праздник и увлекательное приключение! Не нужно говорить, что мы все очень хотели чтобы эти съемки не заканчивались никогда, мы просто решили не расставаться и уже готовимся к съемкам новогоднего фильма" – поделился продюсер группы MAD HEADS UA Оксана Михайленко, которая так же является продюсером победительницы шоу "Голос Страны – 8" Алены Луценко и оркестра народных инструментов НАОНИ.

"Сергей Шляхтюк вместе со своей командой сделал что-то гениальное! "Все, что было во время съемок, остается во время съемок" – именно под таким девизом происходила работа над клипом. Я думаю, что мужская аудитория по-особенному оценит кадры данной видеоработы" – отметил Михаил Безушко.

На видео можно увидеть дерущихся женщин. А сам фронтмен прекрасно себя чувствует в красном бодике в окружении полуголых женщин.

Напомним, ранее и украинская группа The Hardkiss порадовала поклонником новой видеоработой. И это настоящий вампирский триллер на композицию "Жива".

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