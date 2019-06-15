Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мадонна представила скандальный альбом Madame X

В новую работу певицы вошли песни на трех языках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:05
Мадонна
Мадонна
Фото: instagram.com/madonna

Американская певица Мадона, которая оскандалилась на Евровидении 2019 в Израиле, выпустила свой новый альбом под названием Madame X. Пластинка стала четырнадцатой по счету в дискографии всемирно известной звезды.

Релиз Madame X состоялся в пятницу, 14 июня. В альбом вошли 15 треков, включая уже известные Crave, I Rise, Medellín, Dark Ballet и Future. Примечательно, что некоторые песни певица записала на английском, испанском и португальском языках. 

"Madame X – секретный агент, который путешествует по миру, меняет обличья, сражается за свободу, приносит свет во тьму", – говорит о своей работе сама Мадонна.

Напомним, что ранее Мадонна высказалась о домогательствах Харви Вайнштейна.

Накануне еще одна американская звезда Майли Сайрус представила новый альбом She Is Coming.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Концерты Мадонны под угрозой: в чем причина Мадонна презентовала новый клип на песню Dark Ballet Мадонна выпустила новый клип на песню Crave
Мадонна певица альбом
Реклама

Новости партнеров

Ученые рассказали о влиянии возраста отца на его потомство
Ученые рассказали о влиянии возраста отца на его потомство
Проклятие Шурика: актеры, ставшие заложниками одной роли
Проклятие Шурика: актеры, ставшие заложниками одной роли
Меган Маркл рискует повторить судьбу принцессы Дианы
Меган Маркл рискует повторить судьбу принцессы Дианы
Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Популярные статьи

Сегодня, 07:47Events

Троицкая суббота 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 16:07Fun

Выходные на Троицу 2019: сколько отдыхают украинцы

Вчера, 13:11Fun

14 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 11:33Афиша

Умерла звезда сериалов "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут" Эдит Гонсалес

Вчера, 11:29Шоу-бизнес

Потап запечатлел Настю Каменских полностью обнаженной: фото 18+

Вчера, 07:33Техно

На Луне обнаружили таинственную аномалию: фото

13 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

13 июняFun

Кто их туда пустил? "Чернобыльские дивы" влипли в скандал из-за обнаженных снимков

13 июняШоу-бизнес

Как мило! Алина Гросу поделилась трогательным фото с мужем

13 июняШоу-бизнес

Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж: невероятные фото

13 июняFun

13 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

13 июняТехно

Дешевый убийца флагманов от Xiaomi огорчил Европу

13 июняШоу-бизнес

Не королевское это дело: с Кейт Миддлтон произошел курьезный случай

13 июняFun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

12 июняШоу-бизнес

Анастасия Приходько выиграла в суде против команды Петра Порошенко

12 июняТехно

Эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире

Новости партнеров

Незабываемо вкусные блины из кабачков
Незабываемо вкусные блины из кабачков
Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Диетолог назвала самый полезный суп
Диетолог назвала самый полезный суп
Пятнадцать подсказок человеку свыше
Пятнадцать подсказок человеку свыше
Супрун рассказала, как правильно
Супрун рассказала, как правильно "чистить" организм
Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина
Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина
Впервые за долгое время: Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Впервые за долгое время: Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Признаки генетической предрасположенности к бодибилдингу
Признаки генетической предрасположенности к бодибилдингу
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь