Мадонна представила скандальный альбом Madame X

В новую работу певицы вошли песни на трех языках

Мадонна Фото: instagram.com/madonna

Американская певица Мадона, которая оскандалилась на Евровидении 2019 в Израиле, выпустила свой новый альбом под названием Madame X. Пластинка стала четырнадцатой по счету в дискографии всемирно известной звезды.

Релиз Madame X состоялся в пятницу, 14 июня. В альбом вошли 15 треков, включая уже известные Crave, I Rise, Medellín, Dark Ballet и Future. Примечательно, что некоторые песни певица записала на английском, испанском и португальском языках.

"Madame X – секретный агент, который путешествует по миру, меняет обличья, сражается за свободу, приносит свет во тьму", – говорит о своей работе сама Мадонна.

Напомним, что ранее Мадонна высказалась о домогательствах Харви Вайнштейна.

Накануне еще одна американская звезда Майли Сайрус представила новый альбом She Is Coming.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram