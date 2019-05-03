Мадонна презентовала новую песню

Опубликовано черно-белое видео, в котором певица танцует на темном фоне в одиночестве

Мадонна Фото: AFP

Недавно американская певица Мадонна презентовала новый клип впервые за четыре года. Видео снято на композицию Medellín. Теперь артистка покоряет сеть новой песней I Rise, которая войдет в ее предстоящий студийный альбом Madame X.

В дополнение к треку на YouTube-канале певицы было опубликовано черно-белое видео, в котором она танцует на темном фоне в одиночестве.

Стоит отметить, что релиз Madame X запланирован на 14 июня. В альбом войдет 15 композиций на английском, испанском и португальском языках, вдохновлённых латиноамериканской культурой. В работе над Madame X принимал участие диджей и продюсер Diplo. Ранее Мадонна выпустила видео на песню Medellín, которая также войдет в её новую пластинку.

Отметим, что Мадонна выступит в качестве приглашенной звезды в гранд-финале "Евровидения 2019" – 18 мая. Мадонна исполнит две песни, включая первый сингл из будущего 14-го студийного альбома, выход которого ожидается этим летом.

Напомним, певица Мадонна помирилась с Леди Гагой на афтепати премии "Оскар" после 10 лет вражды. Подробности смотрите на видео:

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