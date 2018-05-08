Мафиозный клан, который сыграли Джон Траволта и его семья: появился яркий трейлер

Это прямо семейная картина, ведь роли исполнили супруга Траволты и его дочь

Кадр из фильма "Готти"

Известный голливудский актер, танцор и певец Джон Траволта, который получит специальную награду на Каннском кинофестивале, сыграл главную роль в байопике режиссера Кевина Коннолли ("Рокки 5", "Дневник памяти") "Готти". В сети уже появился яркий трейлер картины.

Это история нью-йоркского американо-итальянского гангстера, поднявшегося от мелкого бандюка до самого верха, до главы мафиозного клана. Джон Готти был известен тем, что длительное время избегал наказания, обходя препоны властей. И тем, что занял "трон", "заказав" предыдущего босса. Методами работы которого был огорчен. Готти прижали лишь в 1992-м. Умер он в тюрьме в 2002 году от рака горла.

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Жену Готти сыграла актриса Келли Престон, супруга Траволты, их дочь – восемнадцатилетняя актриса Элла Блю Траволта, "реальная" дочь Престон и Траволты. В других ролях: лауреат "Золотого глобуса" Стейси Кич ("Эволюция Борна", "Американская история Х"), Прюитт Тэйлор Винс ("24 часа", "Лестница Иакова"), Крис Малки ("Твин Пикс", "Подпольная империя"), Лидия Халл ("Каст"), Эшли Кусато (C.S.I.).

Напомним, все мы помним, как на красной дорожке 68-й церемонии награждения телевизионной премии "Эмми" за выдающиеся достижения в шоу и сериалах выделился Джон Траволта.