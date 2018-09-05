Магия, тюрьма, агенты и школьники: ТОП-7 самых ожидаемых фильмов сентября

Предлагаем подборку самых ожидаемых кинопремьер в этом месяце

Кадр из фильма "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия"

Летняя пора блокбастеров уже позади, но в сентябре на экраны выйдет множество ярких и сочных кинофильмов. Предлагаем подборку самых ожидаемых кинопремьер. На этой неделе в кино уже можно посмотреть некоторые из них.

"Из Неаполя с любовью", 6 сентября

Маленький Чиро купается в чрезмерной опеке мамы, но при этом нуждается в помощи, ведь он страдает от первой любви. Школьный психолог решает Томмазо решает помочь Чиро влюбить в него одноклассницу, а тот взамен поможет ему добиться расположение своей матери.

"Когда падают деревья", 13 сентября

История пятилетней бунтарки Витки, ее двоюродной сестры-подростка Ларисы и молодого бандита Шрама происходит в украинской провинции. Лариса окончила школу, и перед ней остро становится вопрос дальнейшего будущего. Она хочет творить свою судьбу собственными руками, а за любовь к бандиту Шраму ее осуждает все село. Бабушка и мама думают только о том, что люди скажут, поэтому поддержки от них девушка не получает.

"Родня", 13 сентября

Школьник Илай (Майлз Труитт) во время прогулки случайно находит опасное инопланетное оружие, которое стреляет энергией. В скором времени этот артефакт спасает жизнь парню и его брату, который недавно вышел из тюрьмы.

"Человек, который убил Дон Кихота", 13 сентября

Наконец эта скандальная картина выйдет на большой экран в Украине. В этот раз о современном Дон Кихоте Ламанчском рассказывает Терри Гиллиам. Идея о том, чтобы снять картину о Дон Кихоте, появилась у Гиллиама еще в 1990-м году, но ее воплощение затянулось на долгие годы. Проблемы с финансированием, сценарием и даже с погодой все же не помешали Терри свершить задуманное и снять "фильм-долгострой", который в 2018 году все-таки выходит на широкие экраны.

"Агент Джонни Инглиш: Новая миссия", 20 сентября

Первая часть британской комедии, пародирующей фильмы о шпионах и суперагентах вышла на экраны еще в 2003 году. Третья часть франшизы рассказывает об агенте-неудачнике и мастере неудобных ситуаций Джонни Инглиша. После взлома хакерами базы данных британской разведки надежда остается лишь на Джонни, ведь именно ему предстоит найти заказчика и хакера. Главные роли в комедии достались Роуэну Аткинсону ("Мистер Бин") и Ольге Куриленко ("Хитмен").

"Мотылек", 27 сентября

Это экранизация одноименного романа Анри Шарьера. Попытки побега не приводят ни к чему хорошему, а лишь несут за собой ужесточение пребывания в тюрьме и даже перевод на остров Дьявола. Из места, окруженного океаном, еще никому не удавалось сбежать.

"Тайна дома с часами", с 27 сентября

Фильм основанный на одноименной книге Джона Беллерса, рассказывает историю сироты Льюис, переехавшего в дом своего дяди-чудака Джонатана. Первое, что он слышит в новом доме – зловещее тиканье часов. Парень случайно узнает, что часы ведут обратный отсчет до момента, когда мрак и хаос поглотит все. Чтобы остановить механизм и могущественного мага, который стремится уничтожить мир. В ленте сыграли: Джек Блэк, Лоренца Иззо, Кейт и Кайл МакЛоклен.