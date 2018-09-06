МакКлейн снова на экранах: появились подробности шестой части "Крепкого орешка"

Фильм получил официальное название – "МакКлейн" (McClane) – по фамилии главного героя

Кадр из фильма "Крепкий орешек 5"

Наконец стали известны подробности шестого фильма легендарной серии "Крепкий орешек", о котором ранее уже говорил Брюс Уиллис, пишет Empire.

Во-первых, фильм получил официальное название – "МакКлейн" (McClane) – по фамилии главного героя. Об этом рассказал продюсер проекта Лоренцо Ди Бонавентура ("Трансформеры", "РЭД"). Он объяснил это тем, что в этот раз зрителю придется "рассчитывать на Джона МакКлейна больше, чем когда-либо прежде".

Ранее сообщалось, что шестая часть станет в основном приквелом, изложит вехи становления двадцатилетнего титульного персонажа. И проходит под рабочим названием "Крепкий орешек: Год первый". Но теперь Лоренцо подчеркивает, что и "взрослый" Джон, "его шестидесятилетняя версия", к роли которого вернется, разумеется, Брюс Уиллис, на экране получит достаточно времени.

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Сроки выхода фильма еще не указаны, нет также и особых сценарных подробностей. Но предполагается, что молодому МакКлейну в картине предстоит сражаться с террористами во время "блэкаута" 1977 года в Нью-Йорке.

Также уже известен режиссер – Лен Уайзман (серия "Другой мир"), делавший десять лет назад четвертую часть. Сценарий готов. Съемки начать обещано в ближайшее время.

Напомним, ранее сценарист "Крепкого орешка" Стивен де Соуза заявил, что боевик с Брюсом Уиллисом — это ни что иное, как рождественский фильм. Вокруг этого заявления разгорелся спор.