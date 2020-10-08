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Маколей Калкин надел "кричащую" маску из "Один дома" и это выглядит очень эпично

Сегодня, 19:04

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Всего несколько месяцев назад Маколей Калкин заставил всех нас ощутить себя старыми, когда потроллил подписчиков в Twitter. А сегодня актер запостил очень актуальную социальную рекламу масок, когда представил фолловерам собственную идеальную маску. На ней изображен принт того самого знаменитого кадра из фильма "Один дома", где Кевин открыл рот в удивлении.

"Просто защищаюсь от Сovid, ношу содранную кожу моего молодого лица. Не забывайте надевать маски, детки", – написал Маколей Калкин.

Маколей Калкин в маске "Один дома"
Маколей Калкин в маске "Один дома"
Фото: twitter.com/IncredibleCulk

Именно это лицо после премьеры фильма юный маколей Калкин изображал перед фотографами. Однако многим эта маска показалась ужасающей. Возможно, так и было задумано, чтобы усилить эффект отпугивания вируса.

Тем временем на сайте Red Bubble такая двухслойная маска продается за 12 долларов и смотрится она действительно эпично.

Маска "Один дома"
Маска "Один дома"
Фото: redbubble.com

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кино актер Маколей Калкин Один дома
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