Маколей Калкин надел "кричащую" маску из "Один дома" и это выглядит очень эпично

Стоимость маски в десятки раз превышает цену за медицинскую

Всего несколько месяцев назад Маколей Калкин заставил всех нас ощутить себя старыми, когда потроллил подписчиков в Twitter. А сегодня актер запостил очень актуальную социальную рекламу масок, когда представил фолловерам собственную идеальную маску. На ней изображен принт того самого знаменитого кадра из фильма "Один дома", где Кевин открыл рот в удивлении.

"Просто защищаюсь от Сovid, ношу содранную кожу моего молодого лица. Не забывайте надевать маски, детки", – написал Маколей Калкин.

Маколей Калкин в маске "Один дома" Фото: twitter.com/IncredibleCulk

Именно это лицо после премьеры фильма юный маколей Калкин изображал перед фотографами. Однако многим эта маска показалась ужасающей. Возможно, так и было задумано, чтобы усилить эффект отпугивания вируса.

Тем временем на сайте Red Bubble такая двухслойная маска продается за 12 долларов и смотрится она действительно эпично.

Маска "Один дома" Фото: redbubble.com

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