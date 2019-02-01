Макс Корж едет в Украину с грандиозным концертом

Артист уже приезжал в столицу, несмотря на запрет въезда

Макс Корж Фото: Instagram

Известный белорусский певец Макс Корж, которому в 2016 году запретили въезд в Украину, 20 июня даст концерт на стадионе "Динамо". Артист представит лучшие треки последних пяти альбомов, а также совсем новые песни.



На счету артиста пять альбомов, более 20 клипов, сотни концертов. А его фаны собирают целые бас-туры на концерты. Артист по-прежнему записывает близкие и понятные всем треки.

Стоит отметить, что с Украиной музыканта связывают исключительные отношения и взаимная любовь. Несколько лет назад Макс Корж попал в топ-10 рейтинга Google Trends Украина как "Человек года".А на днях в своем фотоблоге артист поделился фрагментом концертного видео с подписью.

INSTAGRAM 28 Дек 2018 в 8:28 PST

"Один из самых мурашных выходов. Вспомнились 2 Минск-Арены и самый мурашный Киев после запрета!":, – подписал ролик Макс Корж.

Напомним, в 2017 году артист давал концерт в столице, однако тогда также возникал вопрос о въезде певца в страну. Макс Корж и до сих пор находится в базе "Миротворца".

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