Мальчик, пантера, волки и тигр: появился впечатляющий трейлер нового фильма "Маугли"

Бенедикт Камбербэтч, Энди Серкис, Кристиан Бейл озвучивают главных героев фильма

Кадр из фильма "Маугли"

В сети появился первый трейлер фильма "Маугли", а ранее уже был представлен фильм "Книга джунглей" режиссера Джона Фавро, который даже получил "Оскар". Ролик опубликовала компания Warner Bros. Pictures на своем YouTube-канале, и чуть более чем за сутки он собрал свыше двух миллионов просмотров.

Постер к фильму "Маугли"

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В фильме главных героев озвучивают актеры Бенедикт Камбербэтч (Шерхан), Энди Серкис (Балу), Кристиан Бейл (Багира). Лента раскрывает непростую историю мальчика из джунглей, которому предстоит множество испытаний и борьба с врагами.

Выход фильма на широкий экран ожидается в октябре 2018 года.

Напомним, актер Бенедикт Камбербэтч, который играет главную роль в сериале "Патрик Мелроуз", сыграет шпиона в триллере Ironbark ("Эвкалипт"). Отмечается, что фильм основан на реальной истории Гревиля Уинна (Бенедикт Камбербэтч) — британского бизнесмена, который помог ЦРУ проникнуть в советскую ядерную программу во время Холодной войны.